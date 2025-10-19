Newsom arremete contra Trump por el ejercicio con fuego real de los Marines en una importante autopista

Una importante carretera del oeste de Estados Unidos fue cerrada en California debido a una demostración con fuego real del Cuerpo de Marines realizada el sábado. El evento enfrentó una vez más al gobernador de California, Gavin Newsom, con el gobierno del presidente Donald Trump.

Newsom arremetió contra la administración Trump el sábado, acusando a la Casa Blanca de presionar al ejército para que realizara una “absurda demostración de fuerza” mediante un ejercicio planeado para disparar munición real sobre la transitada autopista I-5, como parte de un evento relacionado con el 250 aniversario del ejército.

“El presidente está priorizando su ego por encima de la responsabilidad con este desprecio por la seguridad pública”, declaró Newsom en un comunicado. “Disparar munición real sobre una autopista transitada no solo está mal, sino que es peligroso. Usar a nuestro ejército para intimidar a personas con las que no se está de acuerdo no es una muestra de fuerza; es imprudente, irrespetuoso y está por debajo del cargo que ocupa”.

Las autoridades estatales, que cerraron temporalmente la I-5 cerca de la base de Camp Pendleton, donde se realizaba el ejercicio, alegaron que el Cuerpo de Marines confirmó el jueves que el ejercicio se llevaría a cabo en un campo de entrenamiento sin disparar sobre la autopista.

La oficina de Newsom afirmó que un día después recibió la noticia de que el estado debía advertir a los transeúntes sobre “fuego aéreo en curso”, y los funcionarios federales confirmaron que se programó un ejercicio de fuego real para el sábado por la tarde.

“Debido al riesgo extremo de seguridad y distracción para los conductores, incluidas explosiones repentinas, inesperadas y fuertes, una sección de la I-5 estará cerrada por un período el sábado”, dijo la oficina de Newsom.

Earlier this week, the White House denied the freeway near Camp Pendleton would need to be closed due to live munitions being fired over the freeway. But today, despite the WH’s claims and lack of transparency, California traffic and public safety experts have recommended… https://t.co/bEEnZLzWrs — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 18, 2025

La Interestatal 5 estuvo cerrada desde Harbor Drive hasta Basilone Road, un tramo de la arteria principal de más de 15 millas, desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., hora local, según la Patrulla de Carreteras de California. El vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, asistieron al evento en Camp Pendleton, en conmemoración del 250.º aniversario de los Marines.

La Interestatal 5 (I-5) es la principal carretera a lo largo de la costa del Pacífico entre San Diego y Los Ángeles. Es parte del sistema interestatal de carreteras de EE.UU. y recorre desde la frontera sur con México hasta la frontera norte con Canadá.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) informó en un comunicado que el evento militar implicaría el disparo de munición real por parte del gobierno federal sobre la autopista y ordenó el cierre temporal de un tramo de la misma debido al riesgo para la seguridad y las distracciones para los conductores.

El servicio de trenes Amtrak Surfliner, una popular línea ferroviaria que los residentes del sur de California utilizan frecuentemente, también se cerró alrededor del mediodía.

El ejercicio militar realizado el sábado en Camp Pendleton para honrar el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos recibió la visita del vicepresidente JD Vance y su esposa.

El vicepresidente Vance informó el sábado a los miembros del Cuerpo de Marines de EE.UU. reunidos en Camp Pendleton que recibirán su salario a pesar del cierre del gobierno.

Al evento asistieron miles de infantes de marina, marineros, veteranos y familias, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también pronunció un discurso.

Vance observó el ejercicio más grande de la Marina en una década el 18 de octubre, con vuelos de F-18 y F-35, aterrizajes en paracaídas, Navy Seals nadando hasta llegar a tierra, destructores en alta mar y barcos anfibios, explosiones simuladas de aldeas y helicópteros MH-60 arrojando más marines sobre el agua.

