Newsom critica duramente a Trump por la falta de ayuda federal para víctimas de los incendios

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, arremetió el miércoles contra el presidente Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), alegando su falta de apoyo para los incendios forestales ocurridos en el área de Los Ángeles a principios de este año.

“Lo que sí digo es que realmente debemos, ahora, creo, denunciar por qué el presidente de Estados Unidos y el Congreso se han negado a brindar apoyo a las víctimas de este pirómano y esta devastación”, declaró Newsom durante una conferencia de prensa, en referencia a un arresto reciente relacionado con el mortal incendio de Pacific Palisades que azotó Los Ángeles en enero.

“Treinta y nueve mil millones de dólares, durante meses y meses, y el presidente de Estados Unidos no ha dicho nada”.

Newsom: We need to call out why the President and Congress have refused to provide relief to those victimized by this arsonist. Thirty-nine billion dollars—for months—and the President has said nothing. The Speaker of the House has said he’s not interested in helping the American… pic.twitter.com/mzK25e54hF — Acyn (@Acyn) October 8, 2025

En febrero, Newsom solicitó al Congreso la aprobación de casi $40 mil millones de dólares para ayudar al área de Pacific Palisades en Los Ángeles a recuperarse de los incendios.

El miércoles, el Departamento de Justicia anunció que un hombre de Florida que anteriormente trabajaba como conductor de Uber fue arrestado en relación con el incendio de Pacific Palisades.

Ese incendio quemó 23,448 acres en enero, según el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Al menos 12 personas murieron y miles de hogares quedaron destruidos.

En junio, Trump sugirió que su disputa con Newsom sobre inmigración podría influir en su aprobación de fondos para desastres por los incendios forestales de enero.

“El presidente de la Cámara de Representantes dijo que no le interesa ayudar al pueblo estadounidense que quedó devastado, con vidas destrozadas, aquí en Los Ángeles”, declaró Newsom el miércoles.

“¿Dónde está la rendición de cuentas en ese sentido? ¿Dónde está el espíritu que define lo mejor de este país, estar presente para nuestros compatriotas en tiempos de recuperación e incertidumbre?”, pregunt’o el gobernador.

El mes pasado, un juez federal prohibió a la administración Trump condicionar los fondos para desastres y seguridad a los estados debido a sus políticas migratorias.

Newsom también declaró el miércoles en una publicación en la plataforma social X que el arresto de Jonathan Rinderknecht, residente de Florida de 29 años, marca un paso importante para determinar cómo comenzó el terrible incendio de Palisades y dar consuelo a los miles de sobrevivientes cuyas vidas quedaron trastocadas.

Esta tragedia jamás será olvidada: se perdieron vidas, familias fueron destrozadas y comunidades enteras cambiaron para siempre, y debe haber rendición de cuentas, añadió. Agradecemos a @TheJusticeDept y a @ATFHQ por su exhaustiva investigación de este incendio y por confirmar los hechos irrefutables sobre el terreno.

