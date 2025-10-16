Posible cierre de Autopista 5 entre Los Ángeles y San Diego por ejercicio militar

Un ejercicio militar frente a la costa de Camp Pendleton, con fuego real, podría cerrar tramos de la Autopista 5 entre Los Ángeles y San Diego, desde este viernes 16 de octubre y prolongarse hasta el sábado.

Como parte de la celebración del 250 aniversario del Cuerpo de Marines, que tiene su base en Camp Pendleton, se tiene planeado el lanzamiento de misiles desde buques de la Armada, así como maniobras militares.

****NOISE ADVISORY****



There is live-fire training with high explosive munitions scheduled on the following dates:



October 14-19, 2025 from 12:00 a.m. to 11:59 p.m.



This training may be heard anytime throughout the day or night. pic.twitter.com/mVvKmullFU — Camp Pendleton (@MCIWPendletonCA) October 12, 2025

Para el evento titulado “De mar a costa: una revisión de la fuerza anfibia”, está prevista la asistencia del vicepresidente JD Vance y del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El ejercicio militar podría incluir embarcaciones de la Armada disparando munición militar real sobre la Autopista 5 hacia Camp Pendleton.

Ante los ejercicios militares, la Autopista 5 podría permanecer cerrada de viernes a sábado entre Los Ángeles y San Diego por un tiempo indeterminado, según el “Los Angeles Times”.

El cierre de la carretera afectaría a unos 80,000 viajeros por día y probablemente causaría un cierre desde Dana Point al norte y Del Mar al sur.

“Donald Trump y JD Vance creen que cerrar la I-5 para disparar misiles desde barcos es una forma de respetar a los militares. Dejen de lado su desfile de vanidad y paguen a nuestras tropas”, dijo en las redes sociales el gobernador Gavin Newsom sobre los planes del gobierno federal en Camp Pendleton.

El presidente Trump ordenó al Pentágono reasignar fondos no utilizados para pagar los salarios de los militares en medio del actual cierre del gobierno federal.

“1.3 millones de militares en servicio activo perderían su salario, pero afortunadamente lo recibirán porque el presidente Trump ha demostrado un liderazgo fuerte“, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Sin embargo, cientos de miles de empleados federales, como los controladores aéreos, continúan con sus labores sin recibir sus salarios.

“No saber cómo voy a cuidar a mis hijos, poner gasolina en el auto o pagar la próxima hipoteca añade cierto nivel de estrés a una profesión ya de por sí estresante“, expresó el controlador aéreo Peter Lefevre.

Este miércoles fracasó por novena ocasión una votación para financiar al gobierno, mientras el cierre entra en su tercera semana.

Las actividades militares del sábado en Camp Pendleton coincidirán con las protestas “No Kings Day”, que están programadas en todo el país, como manifestación contra la administración Trump.

