Figuras del Partido Demócratas elevan su voz y se suman a la movilización “No Kings’

Mientras cientos de miles de personas se congregan en distintos puntos del país para tomar parte de la movilización nacional ‘No Kings’ (Sin Reyes) y hacerle notar al presidente Donald Trump su repudió ante políticas que consideran inadecuadas, algunas de las figuras emblemáticas del Partido Demócrata también se sumaron exhortando a la ciudadanía para que sus manifestaciones se efectuarán de manera pacífica.

Casi a la par en que nutridos contingentes de civiles se reunían en varios puntos de California, el gobernador Gavin Newsom emitió un mensaje en la plataforma X, antes conocida como Twitter, invitando a más personas a elevar sus protestas en contra de Donald Trump bajo el lema ‘No Kings’, pero respetando la ley.

“Mientras los californianos salen hoy a las calles para oponerse a la estrategia autoritaria del presidente, insto a todos a mantenerse a salvo y manifestarse pacíficamente”, escribió el mandatario del “Estado del Dorado”.

Today as millions of Americans rally across this country for No Kings Day:



I proudly marched side-by-side with labor unions and so many more of our fellow citizens in NYC.



We have no dictators in America. And we won’t allow Trump to keep eroding our democracy. pic.twitter.com/i0MZU6JI0k — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 18, 2025

Por su parte, Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, compartió en redes sociales algunas imágenes donde se le aprecia marchando con miembros de sindicatos durante una manifestación de ‘No Kings’ organizada en Nueva York.

“Hoy, mientras millones de estadounidenses se manifiestan en todo el país para el Día Sin Reyes, marché orgullosamente junto a los sindicatos y muchos más de nuestros conciudadanos en la ciudad de Nueva York. No tenemos dictadores en Estados Unidos. Y no permitiremos que Trump siga erosionando nuestra democracia”, indicó.

Replicando las marchas efectuadas en julio, miles de detractores de Donald Trump volvieron a salir a las calles para mostrarle su rechazo a sus políticas implementadas. (Crédito: David Zalubowski / AP)

Desde otro punto del país, Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, se dirigió a los ciudadanos de Chicago para recordarles el deber que tienen para manifestarse ante lo que consideren injusto incluso si ello surge a través de políticas impulsadas desde la Casa Blanca.

“La historia nos juzgará por la postura que decidamos adoptar ahora, hoy. Las generaciones futuras se preguntarán: ‘¿Qué hicimos cuando otros seres humanos sufrieron persecución? ¿Cuándo se restringieron nuestros derechos? ¿Cuándo nuestra Constitución fue atacada?’ Querrán saber si nos mantuvimos firmes o si nos quedamos callados. La resistencia comienza con negarse a normalizar la crueldad”, enfatizó.

De manera pacífica, en cientos de puntos del país se congregó parte de una población molesta con Donald Trump. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Reunida en el parque Boston Common para sumarse a una manifestación ‘No Kings’, Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, definió al presidente de la nación como dictador ante quien aseguró no piensa doblegarse.

“¿Cientos de miles de personas protestando pacíficamente por sus creencias? Eso es profundamente estadounidense. Eso es patriotismo. ¿Enfrentarse a un dictador en potencia? Eso es patriotismo. ¿Protestar pacíficamente para proteger nuestra democracia? ¡Eso es patriotismo!

Cuando no nos inclinamos ante reyes o abusadores, empiezan a perder su poder. Así que ahora es el momento de decirlo claramente: ¿Nos inclinamos ante reyes? ¿Nos inclinamos ante abusadores? ¿Nos inclinamos ante Donald Trump? No, el pueblo estadounidense no se inclina”, manifestó al hacer uso de la palabra.

Sigue leyendo:

• Miles de personas se manifiestan contra Donald Trump a nivel nacional

• Más de 2,600 protestas contra Trump: movimiento ‘No Kings’ listo para evitar confrontaciones

• Trump recurre a la Corte Suprema solicitando aprobar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago