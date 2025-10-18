Miles de personas se manifiestan en contra de Donald Trump a nivel nacional

Desde muy temprano, miles de personas respondieron al llamado de la movilización nacional ‘No Kings’ (Sin Reyes) y en diversas ciudades del país salieron a las calles para manifestarse en contra de las políticas del presidente Donald Trump.

Con pancartas, disfraces y hasta altavoces, de manera pacífica, personas de todas las edades y razas, se congregaron en puntos clave de varias entidades para mostrar su rechazo a la estrategia adoptada por el republicano desde Washington ante temas como: el manejo de la economía, la seguridad en la frontera, el fenómeno migratorio y hasta por el respaldo otorgado hacia ciertas naciones inmersas en conflictos bélicos al otro lado del mundo.

Nueva York, Chicago y Los Ángeles, figuran a la cabeza de las ciudades con mayor población inconforme por el estilo de gobernar desde la Casa Blanca haciendo uso de la Guardia Nacional para relegar a las autoridades locales en temas de seguridad con el objetivo de llevar a cabo deportaciones masivas que impactan en el crecimiento de la economía, la cual también se ha aletargado debido a la imposición de aranceles a importaciones de artículos, mercancías y productos que terminan afectado al bolsillo de la población.

Las frases escritas en muchos de los carteles mostrados este sábado por los manifestantes en cientos de ciudades proyectan cierto grado de hartazgo en un sector de la población que aspira a ver un país unido y no polarizado como en este momento se encuentra.

Las manifestaciones ‘No Kings’ lucen más fuertes con respeto a las efectuadas el 14 junio cuando coincidieron con el desfile militar del 250° aniversario del Ejército de Estados Unidos en Washington, DC y con el 79° cumpleaños de Donald Trump.

A diferencia de hace tres meses, esta vez se llevan a cabo en medio del cierre del gobierno y con despliegues de tropas federales a nivel nacional bajo el argumento de que nada se salga de control.

En medio de uno de los muchos mítines organizados, Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, alzó la voz para criticar al presidente al describirlo como un personaje autoritario.

“No estamos al borde de una toma de poder autoritaria. Estamos en medio de una toma de poder autoritaria, pero Trump no ha ganado. Nuestra democracia está en peligro, pero se puede salvar, pero nadie nos rescatará. Y quiero dejarlo claro hoy: nadie nos rescatará”, advirtió.

Dónde consultar las protestas

? En el sitio web de ‘No Kings’ se pueden consultar las ciudades y horarios de las manifestaciones en todo el país: nokings.org

