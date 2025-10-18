Millones corren el riesgo de no recibir cupones de alimentos si el cierre de gobierno continúa

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP, del que se benefician unos 42 millones de personas, se quedará sin fondos en dos semanas si continúa el cierre del gobierno, declaró la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, a la prensa en la Casa Blanca el jueves.

“Estamos hablando de millones y millones de familias vulnerables, de familias que pasan hambre y que no tendrán acceso a estos programas debido a este cierre”, afirmó Rollins.

Rollins culpó a los legisladores demócratas del Congreso por la posible falta de fondos para SNAP, publicando en X el jueves: “Los demócratas están anteponiendo la atención médica gratuita para los inmigrantes ilegales y su agenda política a la seguridad alimentaria de las familias estadounidenses”.

Los demócratas han argumentado que los republicanos tienen la culpa de la extensión del cierre del gobierno por no estar dispuestos a negociar un acuerdo de gasto que incluya la extensión de los subsidios a las primas mejoradas del Obamacare que están a punto de expirar.

Los comentarios de Rollins ocurrieron una semana después de que el Departamento de Agricultura de EE.UU. informara a los estados que no hay suficiente dinero para pagar la totalidad de los beneficios de los cupones de alimentos en noviembre si continúa la interrupción de la financiación federal.

La agencia solicitó a los estados que pospusieran los pagos de noviembre hasta nuevo aviso.

El programa SNAP cuenta con un fondo de contingencia de aproximadamente $6 mil millones de dólares, pero se espera que los beneficios de noviembre alcancen un total de aproximadamente $8 mil millones.

El plan de cierre del USDA indicó que hay fondos de contingencia disponibles para financiar los beneficios en caso de interrupción.

El programa WIC, que proporciona ayuda alimentaria a casi 7 millones de mujeres embarazadas, madres primerizas y niños pequeños, estaba a punto de agotar sus fondos a principios de este mes.

La administración Trump desvió $300 millones de dólares de ingresos por aranceles para mantener el WIC en funcionamiento.

