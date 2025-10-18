Trump pagará “supercheque” a agentes de ICE y CBP pese al cierre del gobierno

La administración de Donald Trump va a seguir pagando a los empleados policiales del Departamento de Seguridad Nacional durante el cierre del gobierno, incluso con un “supercheque”, aunque muchos empleados federales civiles no reciban sus cheques de pago.

Muchos trabajadores civiles federales están obligados a trabajar aunque el pago de sus salarios esté suspendido, porque sus empleos se consideran esenciales.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X el jueves por la tarde que más de 70,000 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal, incluidos empleados de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio Secreto, así como alguaciles aéreos federales y otras “áreas de misión crítica”, recibirán el pago por todas las horas trabajadas durante el cierre.

Noem escribió que estos empleados federales de las fuerzas del orden recibirán un “supercheque” antes del 22 de octubre, que cubre los días de cierre ya trabajados sin paga, sus horas extras y su próximo período de pago.

“El presidente Trump y yo siempre respaldaremos a las fuerzas del orden y mantendremos nuestra promesa de apoyarlas siempre, asegurándonos de que reciban su pago durante el cierre decretado por los demócratas”, declaró Noem.

Un portavoz del DHS declaró el viernes que la Ley ‘One Big Beautiful Bill’ garantizará que estos 70,000 empleados “tengan sus salarios cubiertos durante el cierre gubernamental de los demócratas”.

El portavoz indicó que los agentes de la patrulla fronteriza de la CBP, los oficiales de deportación del ICE, los agentes especiales del Servicio Secreto y los alguaciles aéreos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) están específicamente cubiertos por este anuncio.

El proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, promulgado este verano, otorgó al DHS fondos adicionales y pocas condiciones sobre cómo gastar ese dinero.

Reuters fue el primero en informar sobre los planes del DHS de seguir pagando al personal policial federal de primera línea.

El DHS también está distribuyendo fondos para pagar a los alguaciles aéreos federales que trabajan para la TSA, pero un portavoz de la TSA declaró que los oficiales de la TSA no están cubiertos por el anuncio de Noem, “ya que no son agentes del orden público”.

El FBI es otra agencia del orden que aseguró que sus agentes recibirán su pago pese al cierre. El director del FBI, Kash Patel, reafirmó sus declaraciones sobre que los agentes del FBI recibirán su salario, tras declaraciones previas en el Despacho Oval.

“Los agentes especiales del FBI seguirán recibiendo su salario, porque priorizamos a quienes protegen a este país”, escribió Patel el jueves en una declaración en la plataforma social X.

“El presidente Trump se aseguró de que nuestros hombres y mujeres en las fuerzas del orden y las fuerzas armadas no perdieran ni un solo sueldo durante el cierre. La seguridad de Estados Unidos no se detiene. Nosotros tampoco”, añadió Patel.

La administración Trump no está tomando estas medidas para evitar que los empleados federales civiles que trabajan durante el cierre pierdan su salario.

Muchos empleados federales recibieron su primer pago parcial el viernes pasado y se espera que no reciban su primer pago completo a finales de este mes.

