La Corte Suprema se quedará sin fondos debido al cierre del gobierno

La Corte Suprema cerrará sus puertas al público luego de quedarse sin fondos el 18 de octubre durante el cierre del gobierno, pero los jueces seguirán escuchando casos, anunció el alto tribunal.

Patricia McCabe, jefa de la Oficina de Información Pública del tribunal, dijo en una declaración enviada a los periodistas por correo electrónico el viernes por la tarde que el tribunal “espera quedarse sin fondos el 18 de octubre” y “si no hay nuevos fondos asignados disponibles” después de eso, “el Tribunal hará cambios en sus operaciones para cumplir” con la ley federal.

“Como resultado, el edificio de la Corte Suprema permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso. El edificio permanecerá abierto para futuras operaciones. La Corte Suprema continuará realizando labores esenciales, como escuchar argumentos orales, emitir órdenes y dictámenes, procesar casos y proporcionar el apoyo policial y edilicio necesario para dichas operaciones”, según el comunicado.

Cuando el cierre gubernamental comenzó el 1 de octubre, McCabe declaró a ABC News que el tribunal continuaría con sus operaciones habituales, “dependiendo de fondos permanentes no sujetos a aprobación anual, como en el pasado, para mantener sus operaciones durante los breves lapsos de las asignaciones anuales”.

Según la Constitución, los jueces de la Corte Suprema tienen un cargo vitalicio, lo que significa que, por lo general, no pueden ser despedidos ni su salario puede reducirse, ni siquiera durante un cierre de gobierno.

Los jueces finalizaron su sesión de argumentos de octubre el pasado día 15, escuchando los argumentos en un importante caso de derecho al voto en Luisiana y un caso de la Cuarta Enmienda en Montana.

Se espera que emitan órdenes el lunes 20 de octubre, tras su conferencia privada del viernes, pero no se espera que vuelvan a tomar posesión del cargo hasta el lunes 3 de noviembre.

El 5 de noviembre, los jueces tienen previsto escuchar los argumentos sobre si el presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad al imponer aranceles a países de todo el mundo. Trump ha anunciado que podría asistir a la audiencia.

Si bien otros jueces federales, de distrito, de quiebras y de apelaciones, también continuarán trabajando, solo se les unirá personal esencial, anunció la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE.UU. (OATC). Las licencias de otros trabajadores judiciales podrían retrasar la tramitación de los casos.

