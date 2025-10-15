La Casa Blanca dice que los despidos durante el cierre superarán los 10,000 empleados

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, Russell Vought, declaró el miércoles que la administración de Donald Trump podría despedir a más de 10,000 empleados federales durante el cierre del gobierno.

Se planean muchos más recortes de personal, conocidos como RIFS o planes de reducción de personal, mientras continúe el cierre, afirmó Vought durante una aparición en “The Charlie Kirk Show”, transmitido el miércoles desde la Casa Blanca, y dijo que los documentos judiciales iniciales que mostraban que aproximadamente 4,000 empleados habían sido despedidos eran solo una “instantánea”.

“Mantendremos esas [reducciones de personal] durante el cierre, porque creemos que es importante mantenernos a la defensiva por el contribuyente estadounidense”, dijo Vought. “Creo que probablemente terminaremos superando los 10,000”, dijo al ser presionado sobre cuántas personas podrían ser despedidas.

Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia el viernes pasado muestran que el gobierno despidió a más de 4,100 empleados como parte de las reducciones de personal (RIF) con las que el presidente Trump y Vought habían amenazado.

Los despidos afectaron a empleados de varias agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Educación y más.

Anteriormente, miles de empleados federales fueron forzados a abandonar sus trabajos a principios de este año como parte de los esfuerzos liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para reducir el tamaño del gobierno federal.

Vought también dijo el miércoles: “Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia. No solo la financiación, sino también la burocracia, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo”.

La jueza federal de distrito Susan Illston había ordenado al gobierno que entregara el miércoles la información en una demanda que los sindicatos gubernamentales presentaron justo antes del inicio del cierre.

Illston dictaminó en una audiencia el miércoles, mientras Vought hablaba, una prohibición temporal de los despidos de empleados federales, que ya han afectado a más de 4,000 empleados.

Sigue leyendo:

· Jueza le impide a la administración Trump despedir a empleados federales durante el cierre de gobierno

· Fracasa la novena votación en el Senado para aprobar el proyecto de ley de financiación del gobierno

· La administración Trump inició el despido de empleados federales debido al cierre del gobierno