Fracasa la novena votación en el Senado para aprobar el proyecto de ley de financiación del gobierno

Después de 15 días con el gobierno cerrado, los demócratas y republicanos siguen estancados. En el Senado se votó por novena vez sobre una medida aprobada por la Cámara de Representantes para financiar el gobierno, la cual no consiguió el respaldo necesario para avanzar.

Los demócratas exigen la extensión de los créditos fiscales al seguro médico como condición para apoyar a los conservadores a alcanzar el umbral de 60 votos y como sus adversarios no acceden a su demanda, el recuento de votos esta vez fue de 51 a favor y 44 en contra. A diferencia de días anteriores, cinco senadores optaron por no votar.

De nueva cuenta, los demócratas Catherine Cortez Masto, senadora por Nevada; y John Fetterman, senador por Pensilvania; así como Angus King, senador independiente por Maine, votaron a favor de avanzar con el proyecto de ley, pero ni así se consiguió un resultado favorable.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado, ambos demócratas de Nueva York, afirman que la solución al cierre es mediante negociaciones entre los líderes del Congreso y la Casa Blanca.

“Hay conversaciones informales que se están llevando a cabo en el Senado en relación con un posible camino bipartidista a seguir, pero esas conversaciones no se han extendido a la Cámara”, expresó Jeffries.

Por su parte, John Thune, líder de la mayoría del Senado, reconoció que se estaban debatiendo estrategias de solución ante la falta de un consenso, pero expresó pesimismo sobre la cooperación demócrata.

“Los cierres no son buenos para nadie, y cuanto antes los terminemos, mejor”, enfatizó.

El proyecto de ley en cuestión financiaría al gobierno hasta el 21 de noviembre e incluye una extensión de los créditos fiscales para el seguro médico, que están a punto de expirar.

Noticia en desarrollo…

