Cierre del gobierno extiende las demoras en aeropuertos en todo Estados Unidos

El cierre del gobierno de Estados Unidos ha continuado esta semana, sin que haya un acuerdo para financiarlo en el Congreso, y el transporte aéreo en el país ya ha sufrido repercusiones iniciales como resultado de la falta de controladores aéreos.

Los problemas de personal en el control del tráfico aéreo causaron retrasos significativos el lunes y el martes, a medida que el cierre de gobierno entraba en la segunda semana, con aproximadamente 10,000 vuelos afectados.

Estos problemas no fueron tan pronunciados el miércoles, aunque más de 3,000 vuelos sufrieron retrasos, algunos de ellos debido al mal tiempo en el noreste.

Las instalaciones de aproximación y salida de aeropuertos en Houston, Newark y Las Vegas no contaron con suficientes controladores trabajando durante al menos parte de la noche del martes, al igual que las instalaciones que gestionan aviones en las áreas de Boston, Atlanta, Filadelfia y Dallas, según los planes de operaciones de la FAA.

Se esperaba que los dos principales aeropuertos de Houston, el Hobby y el Aeropuerto Intercontinental George Bush, sufrieran retrasos en tierra debido a la escasez de personal.

Los problemas de aviación ocurren cuando el secretario de Transporte, Sean Duffy, afirma que cada vez más controladores se reportan enfermos.

Al igual que los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), los controladores de tráfico aéreo se consideran empleados esenciales y deben trabajar sin remuneración durante el cierre del gobierno.

Las acciones laborales organizadas, como huelgas o bajas por enfermedad durante un cierre del gobierno, están prohibidas por la ley federal, pero como el personal de control de tráfico aéreo es tan limitado, un pequeño número de empleados que se toman tiempo libre no programado puede ser suficiente para causar problemas.

Cómo conocer cuáles son los aeropuertos afectados por falta de controladores aéreos

La Administración Federal de Aviación (FAA) está dirigiendo al público a recibir la información actualizada sobre aeropuertos afectados, en inglés, aquí.

Due to a recent lapse in funding, we know there are many questions about flight delays and staffing shortages across the system.



For real-time updates at U.S. airports, including staffing and weather, visit https://t.co/9HQhAFK90u. — The FAA ✈️ (@FAANews) October 7, 2025

La FAA informa que tres centros de control de tráfico aéreo adicionales tendrán escasez de personal esta noche, lo que eleva a seis el número total de oficinas sin la dotación habitual de controladores.

Una de estas instalaciones es la torre de control de tráfico aéreo de Denver, que no contará con todo su personal desde las 21:00 hasta la medianoche, hora del este, según un plan de operaciones publicado por la FAA.

Dos centros de control de tráfico aéreo que gestionan el espacio aéreo para vuelos en una amplia región también tendrán escasez de personal.

El Centro de Albuquerque tendrá escasez de controladores hasta las 22:00, hora del este, y el Centro de Los Ángeles no tendrá su personal completo desde las 19:30 hasta la 01:00, hora del este.

