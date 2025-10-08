Cierre de gobierno entra a segunda semana tras fracasar votaciones en el Senado

WASHINGTON.- Los demócratas y los republicanos no logran un acuerdo para reabrir el gobierno del presidente Donald Trump, luego de bloquear mutuamente sus propuestas en el Senado.

Se trató de la sexta votación, pero ninguna propuesta logró mayoría: la demócrata se quedó con 47 votos a favor y 52 en contra, mientras la republicana alcanzó 54 votos a favor y 45 en contra. Se requieren 60 votos.

El proyecto de ley de financiación gubernamental liderado por los demócratas incluye disposiciones sobre atención médica, a fin de extender las subvenciones de seguro médico que no afecten a millones de familias.

Mientras, el proyecto de ley liderado por los republicanos busca principalmente reabrir el gobierno hasta el 21 de noviembre, sin modificaciones sobre el seguro médico.

“Ya ha transcurrido una semana completa del cierre del gobierno impuesto por Donald Trump, y el país está sintiendo el impacto de la intransigencia republicana”, acusó el líder de la minoría, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York). “Más de 700,000 empleados federales han sido suspendidos temporalmente. Los servicios se están interrumpiendo. […] Este desastre creado por los republicanos no tenía por qué ocurrir”.

Schumer afirmó que los republicanos prefieren dejar sin seguro médico a 15 millones de estadounidenses, aumentando las primas en miles de dólares.

“Esa es la razón. Prefieren dejar sin seguro médico a decenas de millones de personas antes que sentarse a trabajar con nosotros para abordar este problema tan importante para el pueblo estadounidense”, acusó.

El liderazgo republicano acusó a los demócratas por el estancamiento en las negociones. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Louisiana), acusó que a los demócratas les interesan poco sus representandos.

“Recuerden que los dos senadores demócratas de Georgia, [Raphael] Warnock y [Jon] Ossoff, han votado cinco veces a favor de mantener el gobierno cerrado”, dijo Johnson. “Sospecho que podrían continuar, y que están perjudicando a personas reales en el estado de Georgia”.

Incluso se refirió a las senadoras demócratas de New Hampshire, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan.

“[Ambas] han votado repetidamente a favor de mantener el gobierno cerrado y los parques nacionales de New Hampshire cerrados por extensión”, dijo Johnson.

Sin embargo, el republicano no asumió responsabilidad alguna por no retroceder un paso para negociar con los demócratas y reabrir el gobierno lo antes posible.