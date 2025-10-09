Fracasa otro intento para aprobar un financiamiento provisional que ponga fin al cierre del gobierno

Luego de más de una semana con el gobierno cerrado, demócratas y republicanos continúan sin lograr un acuerdo en el Senado para aprobar un el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento.

Durante una ronda de votación, este jueves los senadores tampoco aprobaron un plan que permitiría la reapertura del gobierno con recursos garantizados provisionalmente hasta el 21 de noviembre.

Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, exhortó a los republicanos a tener “negociaciones serias” sobre cómo poner fin al cierre.

“Necesitamos terminar con este cierre lo antes posible. Cada día que los republicanos se niegan a negociar para terminar con este cierre, peor se pone la situación para los estadounidenses y más claro queda quién lucha por ellos”, expresó.

Noticia en desarrollo…

