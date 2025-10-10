La administración Trump inició el despido de empleados federales debido al cierre del gobierno

Debido a que el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento continúa atorado en el Senado obligando a mantener el gobierno cerrado, la administración Trump anunció que comenzó a despedir a empleados federales.

A través de un escueto mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Russ Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, confirmó la medida implementada al carecer de recursos financieros en el gobierno.

“Las RIF han comenzado”, escribió dejando en claro que se tratan de despidos “sustanciales”.

Sin embargo, la situación no está del todo clara, pues si bien es cierto que varias agencias federales están enviando mensajes donde reconocen enfrentarse a una reducción de personal, se desconoce si los empleados sacrificados son quienes han sido suspendidos desde el comienzo del cierre de gobierno o si se trata de una cantidad adicional.

Entre las agencias afectadas por la medida se menciona al Departamento del Tesoro, Departamento de Seguridad Nacional y Departamento de Salud y Servicios Humanos.

John Thune, líder de la mayoría del Senado, reconoció que en la situación por la que atraviesa el país en este momento, resultaba inevitable desprenderse de empleados.

“Se demoraron 10 días. En algún momento iban a tener que tomar algunas de estas decisiones y priorizar dónde gastar el dinero cuando el gobierno cerrara.

El pueblo estadounidense va a sentir mucho más dolor y va a perder muchos más cheques de pago en el futuro muy cercano. Los demócratas deberían avergonzarse por lo que le están haciendo al pueblo estadounidense “, indicó en conferencia.

A medida que se prolongue el cierre de gobierno podría incrementarse la cantidad de empleados federales despedidos. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

A pesar de lo sucedido, Hakeem Jeffries de Nueva York, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, aseguró que los demócratas no cederán a la presión republicana y, en caso de no tomarse en cuenta los puntos exigidos en el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento, seguirán votando en contra.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado se mantienen firmes”, expresó.

Por su parte, Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, aseguró que la postura de sus compañeros está alineada con las necesidades de la mayoría de los ciudadanos; en tanto que desde la Casa Blanca se insiste en poder en riesgo la salud de millones de estadounidenses.

“Cada día, nuestros argumentos para arreglar la sanidad y poner fin al cierre son cada vez mejores y más sólidos, porque las familias están abriendo sus cartas y viendo lo mucho que subirán sus primas si los republicanos se salen con la suya. Están viendo por qué esta lucha es importante: se trata de proteger su sanidad, sus cuentas bancarias, su futuro.

Sin embargo, los republicanos están ausentes. La Cámara de Representantes está literalmente de vacaciones. Y Donald Trump, mientras tanto, sigue jugando con la vida de las personas y amenazando con despidos masivos de trabajadores federales”, aseguró.

El hecho de desprenderse de más empleados federales después de los llevados a cabo por el gobierno hace unos meses también ha provocado malestar entre algunos republicanos, es el caso de la Susan Collins, senadora por Maine, quien se pronunció en contra de dicha medida gubernamental.

“Me opongo firmemente al intento del director de la OMB, Russ Vought, de despedir permanentemente a los empleados federales que han sido suspendidos temporalmente debido a un cierre gubernamental completamente innecesario causado por el senador Schumer. Los despidos arbitrarios resultan en la falta de personal suficiente para llevar a cabo la misión de la agencia y ejecutar programas esenciales, y perjudican a las familias de Maine y de todo el país”, escribió en un comunicado.

Mientras tanto, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, expuso que este viernes es el primer día en que los empleados federales no recibirán sus pagos completos desde que comenzó el cierre el 1 de octubre.

