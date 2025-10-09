Cierre del gobierno amenaza con dejar a los militares sin el pago de sus salarios

Una situación que involucra al Ejército de Estados Unidos está empujando a los legisladores del Congreso a llegar a algún acuerdo en medio del cierre del gobierno que garantice que los militares y sus familias reciban el pago de sus salarios el próximo 15 de octubre.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), declaró el jueves que apoyaría un proyecto de ley independiente para pagar al personal militar durante el cierre.

Q: "Would you support a standalone bill for military members?"

@RepJeffries: "Yes, and what House Republicans need to do is come back so we can address the military pay issue and reopen the government." pic.twitter.com/XVzHjKIgJU — CSPAN (@cspan) October 9, 2025

En declaraciones a la prensa a las afueras del Capitolio, Jeffries instó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), quien ha cancelado todas las votaciones en la Cámara desde el 29 de septiembre, a que convoque a los legisladores de regreso a Washington para garantizar que los soldados reciban sus pagos a tiempo.

Las tropas continúan trabajando durante el cierre, ya que sus funciones se consideran esenciales para la seguridad nacional.

Una legislación independiente para aprobar los pagos de los 1.3 millones de miembros en servicio activo de las fuerzas armadas debería aprobarse antes del lunes 13 de octubre para que los pagos de las tropas se procesen a tiempo.

Además, hay cientos de miles de miembros de la Guardia Nacional y personal no militar empleado por el Departamento de Guerra, quienes se quedarán sin paga si continúa el corte de fondos federales.

Hasta el jueves 9 de octubre, no parecía haber indicios de que el cierre del gobierno esté a punto de terminar. El Senado se prepara para votar de nuevo una resolución que financie al gobierno, un día después de la sexta votación fallida.

Desacuerdos y ataques partidistas paralizan al Congreso

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está siendo presionado para que la Cámara vuelva a sesionar y vote sobre la garantía de la remuneración militar durante el cierre.

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles ante la prensa que un proyecto de ley independiente sobre la remuneración militar “probablemente se aprobará”, mientras que una legislación bipartidista que permite pagar a los militares durante el cierre cobraba impulso en la Cámara.

La legislación bipartidista, presentada por la representante Jen Kiggans (republicana por Virginia), cuenta con el apoyo de 148 miembros de la Cámara de Representantes, incluyendo 104 republicanos y 44 demócratas.

Johnson insistió el jueves por la mañana en que los demócratas son los responsables si los militares no reciben sus salarios a partir del 15 de octubre, lo que afectaría a más de 1.3 millones de militares en servicio activo. Algunos programas de calidad de vida y de preparación familiar también se han visto recortados por el cierre.

Durante una reunión de gabinete el jueves, Trump criticó a los demócratas por bloquear la aprobación de laresolución conjunta de presupuesto federal liderada por el Partido Republicano, diciendo que el cierre está causando “dolor y sufrimiento para los estadounidenses trabajadores, incluidos nuestros militares, nuestros controladores de tráfico aéreo y madres empobrecidas, personas con niños pequeños, personas que tienen que vivir vidas no muy buenas”.

Pero los líderes republicanos del Senado se oponen a la idea de convocar a la Cámara de Representantes para votar sobre el proyecto de ley independiente que garantice el pago de los militares.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), criticó duramente al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), quien argumentó que la postura del Partido Demócrata mejora “cada día” en medio del cierre gubernamental.

Schumer dijo el jueves en un comunicado de prensa: “Los demócratas queremos terminar con este cierre lo antes posible. Pero Donald Trump y los republicanos necesitan negociar seriamente con nosotros para solucionar la crisis de las primas de atención médica. Podemos y debemos hacer ambas cosas; no es una u otra, como piensan los republicanos”.

