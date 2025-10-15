Miles de empleados despedidos y varios servicios se encuentran afectados por el cierre de gobierno

El cierre de gobierno ha entrado a su tercera semana debido a la falta de acuerdos en el Senado y con implicaciones adversas para más de 4,000 mil empleados federales que han sido despedidos con la amenaza en el horizonte que la cantidad podría llegar a 10,000 en los próximos días.

A partir del viernes pasado, el gobierno federal anunció la implementación de su primer recorte de empleados considerados como no esenciales en al menos siete agencias federales.

James David Vance, vicepresidente estadounidense, indicó que dicha medida, aunque dolorosa, resultó necesaria para evitar un mayor descontrol en tanto no se tenga presupuesto para trabajar.

“Tenemos que despedir a algunos trabajadores federales en medio de este cierre para preservar los beneficios esenciales que el gobierno proporciona al pueblo estadounidense”, indicó.

Sin embargo, también debe tomarse en cuenta que, desde el primer día de octubre, 40% de la fuerza laboral federal —alrededor de 750,000 personas— están en licencia sin goce de sueldo al menos hasta que se reabra el gobierno.

Por otra parte, aunque el presidente Donald Trump le pidió a Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, destinar los fondos disponibles que permitan cubrir el salario de los miembros del ejército, pues su labor resulta indispensable para velar por la seguridad de los estadounidenses, se desconoce si el siguiente pago de los militares estaría garantizado, pues Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes afirma que existe el riesgo de no contar con el dinero suficiente para pagar al final del mes.

“El poder ejecutivo, con su ayuda, no es permanente. No puede serlo. Y si los demócratas siguen votando para mantener el gobierno cerrado, como lo han hecho tantas veces, sabemos que las tropas estadounidenses se arriesgarán a perder su salario completo a finales de este mes”, afirmó.

Hasta el momento, el cierre de gobierno actual ya se ubica como el cuarto más largo registrado desde 1980. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Hasta el momento, los servicios considerados esenciales para atender a la población continúan ofreciéndose con normalidad, pero en muchos casos el personal a cargo se encuentra imposibilitado de recibir su salario mientras el gobierno no se reabra.

Tanto los trabajadores de atención médica hospitalaria, como la personas que laboran en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), así como el personal de protección fronteriza tampoco están recibiendo sus salarios.

Por otra parte, miles de vuelos se han cancelado o retrasado ante la escasez de controladores aéreos que fueron enviados a sus casas sin goce de sueldo.

Con respecto al programa de asistencia alimentaria y los centros preescolares financiados con fondos federales, se ha reducido para algunos sectores de la población o incluso suspendido hasta nueva orden.

Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, indicó que los despidos podrían superar los 10.000 empleados

Hasta el momento, el cierre de gobierno actual ya se ubica como el cuarto más largo registrado desde 1980, con 15 días y sólo a uno por debajo de otro producido en septiembre de 2013.

De ahí en adelante, la historia marca que el gobierno estuvo cerrado 21 días en diciembre de 1995 y 34 días en diciembre de 2018, la extensión más larga registrada en los últimos 45 años.

