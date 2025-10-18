Kamala Harris culpa a los republicanos por mantener al gobierno cerrado

Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, respalda a los demócratas del Senado por no ceder para aprobar el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento presentado por los republicanos a quienes responsabiliza de mantener el gobierno cerrado.

Debido a la falta de acuerdos en el Senado, el cierre de gobierno está por entrar a su cuarta semana con implicaciones adversas para miles empleados federales que no pueden cobrar sus salarios.

Los demócratas se niegan a votar en favor del proyecto, pues exigen la extensión de los créditos fiscales al seguro médico como condición para apoyarlo.

Hasta el momento, el cierre de gobierno actual ya se ubica como el tercero más largo registrado desde 1980, con 18 días.

De ahí en adelante, la historia marca que el gobierno estuvo cerrado 21 días en diciembre de 1995 y 34 días en diciembre de 2018, la extensión más larga registrada en los últimos 45 años.

Durante una entrevista concedida a la agencia The Associated Press (AP), Kamala Harris apoyo la posición asumida por los demócratas en el Senado.

“Están haciendo lo correcto al defender a los trabajadores y no permitir que los republicanos implementen un recorte de impuestos para las personas más ricas de nuestro país a espaldas de los trabajadores de Estados Unidos”, expresó.

Recientemente, Kamala Harris declinó participar en la carrera para gobernar a California, pues su interés es volver a contender por la presidencia de la nación. (Crédito: Gene J. Puskar / AP)

Aunque los demócratas han bloqueado 10 veces el avance del proyecto de ley provisional en el Senado, la californiana de 60 años considera que, el desinterés mostrado por sus adversarios políticos para ajustar algunos puntos que se le pide, es el principal obstáculo a librar en el camino hacia una posible reapertura del gobierno.

“Los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Controlan el Senado. Controlan la Casa Blanca. Están al mando y son responsables del cierre del gobierno”, subrayó.

Lo cierto es que, conforme se vaya extendiendo la falta de un acuerdo entre los políticos, en varias agencias federales los servicios que le ofrecen a la ciudadanía se verán afectados como es el caso de la Corte Suprema donde a partir del lunes ya no se dispondrá de recursos y sólo un reducido grupo de personal continuará laborando.

