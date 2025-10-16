Kamala Harris advierte que el descontrol en el Departamento de Salud podría causar muchas muertes

Kamala Harris, exvicepresidenta estadounidense, vislumbra que las acciones implementadas por Robert Francis Kennedy Jr. como responsable del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHS) podrían causar la muerte de muchos estadounidenses.

Durante la presentación de su libro “107 Días”, la cual se llevó a cabo en el Teatro Warner de Washington, D.C., la demócrata de 60 años arremetió en contra del abogado de Washington por haber despedido a personal elemental en la batalla que se libra en Estados Unidos para enfrentar a algunas enfermedades consideradas mortales para miles de ciudadanos.

“Cuando veo lo que esta gente está haciendo ahora mismo para poner fin a la guerra contra el cáncer, para negar la ciencia y despedir a los científicos, no puedo reírme de ello, porque, como muchos de ustedes que conocen a personas con enfermedades desconocidas o cánceres para los que no hay cura, o que están en sus inicios, se que aún queda mucho por hacer”, expresó.

Acto seguido, responsabilizó al gobierno por desinformar a la población para justificar la eliminación de muchos programas de sanidad que terminarán reflejándose en pérdidas humanas.

“Lo que están haciendo para difundir desinformación y mentiras en las más altas esferas del gobierno es criminal, y morirá gente por ello. No puedo reírme de eso. Lo siento. Es una mie#$%“, enfatizó.

Cientos de empleados han sido despedidos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos al ser considerados innecesarios por Robert Francis Kennedy Jr. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

El mes pasado, a través de una carta firmada de manera colectiva, más de 1,000 empleados actuales y anteriores del DHS le exigieron a Kennedy Jr. su renuncia como responsable del DHS, acusándolo de ser un peligro para la salud la ciudadanía y una fuente de inestabilidad en el departamento que dirige.

Durante los escasos meses que lleva al frente del DHS, los detractores del exdemócrata lo responsabilizan de haber desfinanciado a la investigación sobre las vacunas de ARN mensajero, las cuales sustentaron la respuesta estadounidense a la pandemia de coronavirus, y por impulsar a las teorías que afirman, sin fundamento científico, que las vacunas causan autismo.

Otras organizaciones como la Asociación Estadounidense de Salud Pública y National Nurses United también exigieron la dimisión de Kennedy Jr e incluso le solicitaron al presidente Donald Trump y al Congreso nombrar a un nuevo secretario del HHS si el actual se niega a dimitir.

