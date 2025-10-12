Gobierno revierte los despidos de empleados de los CDC por cierre de gobierno

La administración Trump revirtió los despidos en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades después de que cientos de científicos recibieron “notificaciones incorrectas” de que fueron despedidos durante el cierre del gobierno, según un funcionario familiarizado con el asunto.

Lo anterior luego de que más de 1,000 trabajadores de los CDC recibieron avisos de despido la noche del viernes 10 de octubre de 2025, en lo que parecía corresponder a los dichos del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien semanas atrás dijo que se necesitaba “sangre nueva” en la agencia.

Pese al supuesto anuncio, los empleados que recibieron notificaciones incorrectas nunca fueron separados de la agencia y se les ha notificado que no están sujetos a la reducción de personal, según declaró el funcionario a NBC News.

Los despidos revertidos, informados por primera vez por The New York Times, ocurren justo después de que la administración decidiera despedir a miles de trabajadores federales durante el cierre del gobierno, lo que provocó una reacción violenta de los críticos que argumentan que los despidos son ilegales.

Las medidas de reducción de personal están siendo impugnadas en los tribunales y marcan las últimas consecuencias de la lucha por el cierre del gobierno, que se ha extendido a su segunda semana mientras los legisladores no muestran señales de acercarse a un acuerdo.

El vicepresidente JD Vance abordó los despidos revertidos en una entrevista en “Face the Nation” de CBS News, diciendo que “un cierre gubernamental inevitablemente conduce a cierto caos”.

“Estamos pensando cómo tomar dinero de algunas áreas y dárselo a otras”, dijo, y luego culpó a los demócratas.

Vance argumentó que los despidos eran necesarios para preservar funciones críticas del gobierno y agregó que, si eso sucede, “se producirá cierto caos”.

El CDC, responsable de coordinar esfuerzos de prevención y control de enfermedades a nivel nacional e internacional, enfrenta ahora el desafío de mantener sus funciones con recursos humanos reducidos en medio de un escenario de salud pública delicado.

