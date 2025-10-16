Senado bloquea proyecto de ley destinado a financiar al Pentágono

La disputa entre republicanos y demócratas en el Senado parece interminable luego de que, derivado de una nueva votación, bloquearon un proyecto de ley de asignaciones individuales de un año orientado a financiar al Pentágono.

Durante el día 16 del cierre del gobierno, los demócratas, excepto tres, votaron en contra del proyecto de ley de asignaciones presupuestales anuales destinadas al Departamento de Defensa.

Aunque Jeanne Shaheen, Catherine Cortez Masto y John Fetterman se unieron a los republicanos no se lograron concretar los 60 votos necesarios para aprobar el proyecto y el conteo cerró 50 a 44.

Todo esto se llevó a cabo mientras el proyecto de ley a corto plazo de financiamiento que permitiría la reapertura del gobierno continúa empanado.

Hasta el momento, los demócratas no quitan el dedo del renglón exigiendo una prórroga de los créditos fiscales al seguro médico, los cuales están a punto de expirar.

John Thune, líder de la mayoría del Senado, les echó en cara a sus adversarios políticos el desinterés mostrado para avanzar, aunque ello ponga en riesgo la posibilidad de obtener recursos para garantizar la seguridad de la nación.

“Simplemente votaron en contra del proyecto de ley que en realidad pagaría a las tropas. Si hacía falta algo para demostrar el desinterés fundamental de los demócratas en apoyar a nuestras tropas y defender nuestro país, basta con echar un vistazo a esta votación”, expresó.

Chuck Schumer está convencido de que la ciudadanía ve en los republicanos a los culpables del cierre de gobierno. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Previamente, Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, había advertido que su partido se rehusaría a apoyar el citado proyecto.

“Siempre ha sido inaceptable para los demócratas aprobar el proyecto de ley de Defensa sin otros proyectos de ley que abarcan tantos aspectos importantes para el pueblo estadounidense, en términos de atención médica, vivienda y seguridad”, manifestó.

El conservador Mitch McConnell, presidente del Subcomité de Asignaciones de Defensa del Senado, les recriminó a los demócratas por negarse a entender que su posición asumida sólo perjudica la situación del país en general.

“Hace dos semanas, cuando los demócratas decidieron secuestrar al gobierno federal por prioridades partidistas, advertí que no habría nada que ganar con su cierre. Hoy, la negativa de nuestros colegas a siquiera empezar a considerar el proyecto de ley de asignaciones para defensa, abrumadoramente bipartidista, es un recordatorio aleccionador de que, sin embargo, hay mucho que perder”, subrayó.

