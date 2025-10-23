Inmigrante arrestado por ICE en LA es TikToker que documenta actividad policial

El inmigrante de origen mexicano herido de un balazo durante un operativo de ICE en el sur de Los Ángeles es creador de contenido en la red social TikTok donde documentaba la actividad policial y de inmigración en su vecindario.

Carlitos Ricardo Parias, inmigrante mexicano de 44 años, se recupera en un hospital después de ser lesionado en el codo por un disparo de un agente federal de inmigración durante un operativo para arrestarlo la mañana de este martes en el sur de Los Ángeles.

Parias tiene más de 340,000 seguidores en TikTok, red social en la que opera dos cuentas y en las que publica videos desde 2024 sobre la actividad policial, operativos de inmigración y la vida cotidiana de su vecindario.

Los videos del creador incluyen contenido sobre cobertura de accidentes automovilísticos, incendios, demostraciones contra acciones de aplicación de leyes de inmigración y arrestos de deportación por autoridades federales.

Además, el hispano también considera información relacionada con programas de asistencia alimentaria en Los Ángeles y sobre otros servicios para la comunidad.

El inmigrante mexicano fue acusado por fiscales federales con un cargo de agresión contra un oficial federal. De ser declarado culpable, Parias podría enfrentar una pena máxima de ocho años de prisión.

Recientemente, la oficina del concejal de Los Ángeles Curren Price reconoció la labor de Parias por sus reportes ciudadanos.

El jefe de personal de Price, José Ugarte, dijo que Parias proporcionaba a los miembros de la comunidad información sobre qué áreas deben evitar mientras se llevan a cabo operativos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Parias se encuentra hospitalizado en condición estable recuperándose del balazo en el codo durante el incidente de este martes.

Las autoridades federales lo acusaron de agredir a un agente federal después de que presuntamente embistió su automóvil, un Toyota Camry, contra los vehículos de los oficiales que intentaban arrestarlo con una orden migratoria administrativa.

El abogado del inmigrante mexicano, Carlos Jurado, declaró que no ha tenido oportunidad de platicar con su cliente, quien está en calidad de detenido en el hospital bajo custodia de las autoridades federales.

La comparecencia inicial de Parias ante un tribunal en la corte fue pospuesta debido a su actual estado de salud.

De acuerdo con la denuncia presentada por la oficina encabezada por el fiscal federal interino Bill Essayli, los agentes de inmigración mantenían a Parias bajo vigilancia.

Cuando el hispano salió de su casa y abordó su automóvil, los agentes se acercaron y bloquearon el paso al inmigrante.

Parias maniobró su Toyota hacia adelante y hacia atrás, golpeando dos de los vehículos policiales, y uno de los agentes intentó estrellar la ventana del lado del conductor, momento en el que un oficial disparó su arma, golpeando al inmigrante en el codo y a otro agente en la mano por un balazo que rebotó.

La secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo que era el segundo intento de las autoridades federales de arrestar a Parias.

La funcionaria no confirmó de inmediato las versiones de que existía una orden de arresto contra Parias o si el hispano había sido deportado anteriormente.

De acuerdo con el abogado de Parias y defensores de los derechos de los inmigrantes, el hispano tuvo un encuentro con agentes de ICE el 13 de junio mientras documentaba un operativo.

Según Ugarte, en el incidente de junio, Parias declaró que había sido empujado, por lo que tuvo que acudir a un hospital.

Las autoridades federales dijeron que Parias es un ciudadano mexicano que vive en Estados Unidos sin la documentación migratoria legal.

