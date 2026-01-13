Agentes de inmigración aceleran redadas el fin de semana en Los Ángeles

Al menos unas 12 personas fueron arrestadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante el fin de semana en el área de Los Ángeles de acuerdo con miembros de la propia comunidad.

La presencia de agentes federales de inmigración ha sido cuestionada en el sur de California y en el país después de los tiroteos fatales que involucran a elementos de ICE, como el que ocurrió en Minneapolis,, y que provocó manifestaciones en todo Estados Unidos.

Este lunes, en las redes sociales, miembros de la comunidad alertaron sobre la actividad de los agentes de ICE en Los Ángeles, en particular en el área de Eagle Rock Plaza.

Vecinos de Highland Park informaron que agentes federales de inmigración arrestaron a un vendedor de comida la mañana de este lunes.

“Había un puesto de tacos vacío, su camioneta y muchas personas del vecindario estaban ayudando a guardar todas las cosas en la camioneta para poder llevarlas de regreso a su familia“, expresó Darren Golt, quien presenció el incidente, a la cadena ABC.

En Silver Lake, residentes informaron que el 9 de enero ocurrió una detención migratoria tras reportar un incidente con una persona sometida en el suelo mientras era esposada por agentes.

Una mujer que solicitó el anonimato declaró que el hombre que había sido arrestado por las fuerzas del orden migratorio era su padrino, identificado con el nombre de Rafael.

De acuerdo con la mujer y con otros residentes de Silver Lake, Rafael se había convertido en una figura presente en el vecindario durante aproximadamente 40 años, tiempo en el que se dedicó a recolectar material reciclable y a hacer labores de mantenimiento.

El día en que Rafael fue arrestado, según su ahijada, otras dos personas habían sido perseguidas por los agentes de inmigración.

La mujer y los vecinos de Silver Lake tienen la esperanza de que Rafael se encuentre bien mientras intentan conseguir un abogado especialista en migración que lo pueda asistir.

Agentes de CBP arrestaron este sábado a 11 personas cerca de una tienda Home Depot en el área de Downey.

“El 10 de enero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevó a cabo un operativo migratorio selectivo en Downey, que concluyó con el arresto de 11 inmigrantes indocumentados de México y El Salvador que habían infringido las leyes de inmigración”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

Aparte de la detención de las 11 personas, también en Downey, agentes federales fueron grabados en video cuando intentaban arrestar a dos jardineros, quienes fueron defendidos por miembros de la comunidad.

Según declaraciones de testigos, los trabajadores fueron confrontados por presuntos agentes enmascarados, que liberaron a los dos jardineros cuando los vecinos comenzaron a salir para protestar por los arrestos.

Los residentes dijeron que uno de los jardineros tiene una tarjeta de residencia, con 40 años viviendo en Estados Unidos, mientras que el segundo cuenta con un permiso de trabajo válido, que portaba en ese momento.

