Liberan a hispano detenido por ICE en Los Ángeles tras seis meses

Después de permanecer bajo custodia por poco más de seis meses tras una redada en Los Ángeles, un hispano fue liberado por las autoridades federales de un centro de detención de inmigración.

Juan Carlos Mejía fue arrestado el 19 de junio de 2025 después de hacer compras en una tienda Home Depot en Burbank, en Los Ángeles, durante un operativo que llevaron a cabo agentes federales.

El hispano recuperó la libertad el 7 de enero, fecha en que salió de un centro de detención localizado en El Paso Texas, instalación a la que fue trasladada días después de su arresto.

“Gracias, mi Señor, por traerme de regreso a casa“, declaró Mejía a la cadena Telemundo después de reunirse con su esposa e hijos, en Los Ángeles.

El hombre reconoció que todavía no podía creer que se encontraba en casa, a lado de su familia, tras permanecer más de seis meses bajo custodia federal.

El 19 de junio de 2025, Mejía acudió al Home Depot localizado en Burbank, y después de hacer algunas compras fue arrestado afuera de la tienda por los agentes federales. En un video grabado con un celular se observa cuando el hispano era perseguido y detenido por las autoridades de inmigración.

Mejía dijo que, posterior a su arresto, fue trasladado a un centro de procesamiento en El Paso, Texas, donde permaneció bajo custodia durante más de un mes, durmiendo en una colchoneta en el suelo bajo una carpa.

“Te levantaban a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para ir a bañarte, y si no te bañabas, ya no tenías oportunidad. No te bañabas todos los días… cada semana, cada 15 días era el baño”, relató el hispano.

Mejía mencionó que, pese a padecer prediabetes y gastritis, le brindaron atención médica hasta que estuvo en un estado crítico.

El hispano fue trasladado a la instalación de ICE en El Paso, donde permaneció hasta el 7 de enero, cuando fue liberado después del pago de una fianza de $5,000 dólares, aprobada por un juez, gracias a que su abogado demostró que cuenta con opciones para que pueda obtener su estatus legal en el país.

“Tiene más de 10 años en los Estados Unidos, tiene hijos ciudadanos, uno de ellos con una condición diagnosticada. No tenía un historial penal”, expresó el abogado Jeremy Anderson, del Grupo Legal Anderson.

Mejía también agradeció a todas las personas y organizaciones que se movilizaron para que pudiera recuperar su libertad, a pesar de no conocerlo.

“Nuestra organización, lo que hizo, fue contactar al abogado para que ellos pudieran tener los servicios; también hablamos con el abogado para que les cobrara un poco menos“, dijo Mayra Todd, de la organización Mujeres de Hoy.

Mejía aseguró que nunca perdió la esperanza de regresar a su casa, a lado de su familia, a la espera de tener su primera audiencia de revisión con ICE en las próximas semanas.

