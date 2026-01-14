Los Ángeles busca crear zonas libres de ICE para proteger a residentes

El condado de Los Ángeles va adelante en establecer espacios libres de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Junta de Supervisores del condado dio instrucciones a sus abogados para redactar una ordenanza para crear “zonas libres de ICE” y no permitir que instalaciones propiedad del condado sean utilizadas como áreas de preparación o centros de procesamiento por autoridades federales de inmigración.

My motion declaring ICE Free Zones just passed unanimously.



Our Board is clear: LA County will not allow its property to be used as a staging ground for their violence. — Lindsey P. Horvath (@LindseyPHorvath) January 13, 2026

La moción, presentada por las supervisoras Lindsey Horvath e Hilda Solís, está inspirada en una orden ejecutiva de octubre del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, para prohibir a las autoridades de inmigración el uso de propiedades de la ciudad durante sus operativos.

Los supervisores hicieron mención de una redada que ocurrió el 8 de octubre de 2025 en el Parque y Centro Natural Deane Dana Friendship, en San Pedro, donde agentes arrestaron a tres personas y amenazaron con detener al personal del Departamento de Parques y Recreación del condado.

Debido a ese operativo, los residentes del condado no pudieron ingresar al parque ni utilizarlo para sus actividades recreativas, además de que el personal del condado fue desviado de sus actividades habituales.

“Dado que las acciones federales de inmigración se llevan a cabo cada vez más en espacios públicos, es imperativo que el condado tome medidas para proteger nuestros espacios, de modo que el público pueda acceder a ellos y utilizarlos con los fines previstos”, dice la moción.

“Y para prohibir que las propiedades del condado se utilicen como bases para estas redadas u otros operativos que puedan terminar en acciones ilegales, como la detención de ciudadanos estadounidenses y la negación del debido proceso a los residentes del condado, sin importar su estatus migratorio”, se agrega.

Los abogados del condado deberán presentar en un plazo de 30 días un borrador de una ordenanza que impida que cualquier propiedad del condado de Los Ángeles se utilice con propósitos distintos a los establecidos.

Deber especificar que ninguna propiedad del condado puede utilizarse como zona de preparación, lugar de procesamiento o base de operaciones para acciones no autorizadas de aplicación de la ley civil, incluida la aplicación de la ley migratoria civil.

La ordenanza exigiría la colocación de letreros en las instalaciones del condado aclarando que no puede utilizarse para operaciones externas a las del condado de Los Ángeles.

El texto debe indicar que la ordenanza no restringe ni interfiere con la ejecución de órdenes judiciales legítimas ni con la aplicación de la ley penal, ni limita los derechos de ninguna persona o entidad bajo la ley estatal o federal.

En la reunión de este martes, la supervisora Horvath declaró que el gobierno federal está matando a sus propios ciudadanos.

“Que esto penetre en la mente, nuestro gobierno federal está asesinando libremente, sin motivo alguno, a sus propios ciudadanos a plena luz del día frente a testigos y cámaras”, expresó Horvath, en referencia al tiroteo en el que murió Renee Good en Minnesota por disparos de un agente federal.

También, por la balacera de miembros de ICE contra dos hombres en Portland, y el tiroteo en el que murió Keith Porter Jr. en Northridge en la víspera del Año Nuevo.

Horvath mencionó que, si bien el condado no tiene control sobre las acciones de las agencias federales, sí puede controlar sus propiedades, por lo que tienen la responsabilidad de actuar cuando hay vidas en juego.

“No tienen derecho a entrar y acosar a las personas sin una orden federal. Y si usan nuestra propiedad como escenario, deben mostrarnos documentación que explique el motivo, necesitan una orden judicial que lo respalde”, añadió la supervisora Hilda Solís.

La decisión de los supervisores ocurre después de una serie de redadas recientes de ICE en Los Ángeles, en áreas como East Los Ángeles, Eagle Rock, El Sereno y Highland Park.

Los funcionarios locales dijeron que algunos de los operativos ocurrieron cerca de campus escolares mientras los estudiantes regresaban este lunes a las aulas en su primer día de clases.

