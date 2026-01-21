‘Estoy aquí para defender lo que es justo’

Estudiantes en Los Ángeles seunieron a cientos de miembros de la comunidad y salieron a la calle para participar en la marcha nacional “Free America Walkout”, en el día que marcó el primer año de Trump al frente del Gobierno.

“Sé que probablemente te preguntes por qué nos salimos de la escuela. ¿No se supone que debemos estudiar y ser mejores que nuestros padres?”, exclamaba una estudiante de Roosevelt High School. “Bueno, ¿cómo se supone que voy a hacerlo cuando todos los días veo a mis padres tener miedo de simplemente caminar por la calle?”

La estudiante con el pelo teñido de morado se dirigió a la multitud que sostenía carteles con los lemas “Fuera ICE” y “Alto al terror de ICE”, y era una de muchos otros estudiantes de Los Ángeles que se salieron de clases alrededor de las 2 p.m. para asistir a la protesta y la marcha. Cada 15 minutos se veía cómo nuevos grupos de estudiantes llegaban al Ayuntamiento de la ciudad.

Ayer marcó el primer año del segundo mandato de Trump como presidente de Estados Unidos.

La comunidad salió a protestar contra la Administación Trump.

Los manifestantes condenaron los efectos de las redadas de inmigración tanto a nivel local como en Minneapolis, donde un agente federal disparó y mató recientemente a Renee Good, esposa y madre de hijos. Y en Los Ángeles, la muerte de Keith Porter, quien también fue asesinado por un agente.

Martín Saucedo, un manifestante, describió los primero 12 meses de actual Administración diciendo: “Limpieza étnica, caos y el derrumbe del imperio”.

“Es importante no solo para mí, pero para todos los Estados Unidos, porque esta es la gota que derramo el vaso de agua”, dijo Saucedo, quien se salió de su trabajo con un compañero para atender la manifestación.

“Con ICE haciendo discriminación por motivos raciales. Siento que todos debemos salir a la calle a protestar porque todos corremos el riesgo”.

Mientras el presidente dedicó más de hora y media a hablar de sus logros del último año, incluyendo la economía, la inmigración y sus acciones en países extranjeros como Venezuela y Gaza, en Los Ángeles, la gente dijo basta.

Mucha de la gente que subió a decir unas palabras antes de marchar por las calles denunciaba las redadas migratorias en sus comunidades. Detallando cómo cada uno de los miembros de sus barrios se ve afectado por el terror causado por las detenciones violentas y la discriminación que ocurren casi a diario por parte de agentes de inmigración.

Britney, una estudiante de secundaria de Los Ángeles, prefirió no compartir su apellido, pero dijo que para ella era importante estar presente porque ha visto cómo las redadas han afectado a ella, a su familia y a sus compañeros de la escuela.

“Muchos niños están asustados y les da miedo ir a la escuela sin saber si después de clase nos recogerá ICE”, dijo Britney mientras estaba de pie en las escaleras del ayuntamiento. “Vamos a la escuela para aprender y ver a nuestros amigos, pero ya no es lo mismo; está afectando nuestro aprendizaje porque nos preocupa que las cosas no mejoren”.

“Es importante para nosotros estar aquí y hacer saber a la gente que los niños somos conscientes de lo que está pasando y nos afecta más de lo que creen”, agrega Alison, la amiga de Britney.

Y no miente: en noviembre, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles informó de una caída del 4 % en la matriculación de estudiantes para el año académico 2025-26. Y cada vez que hay una redada, reportan una baja asistencia.

La mayoría de los estudiantes presentes comentó que estaban ahí por sus familias, ya que algunos tienen padres que no son ciudadanos y otros también son vulnerables a ser detenidos.

“Tengo familiares que tienen miedo de ir a trabajar y ser detenidos por ICE, y por eso estoy aquí, estoy aquí por ellos”, dijo April, estudiante de Garfield High School. “Para mí es importante protestar y alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Estoy aquí para defender lo que es justo”.

Alexis, otro estudiante que llegó temprano a la manifestación con su bandera que era mitad mexicana y mitad estadounidense como él, dijo que era importante para él estar presente porque siente que los jóvenes tienen que estar más involucrados en la resistencia. Para él también es personal el tema de las redadas.

“Vengo de una familia de inmigrantes que vinieron aquí para darme una vida mejor y quiero defenderlos,” dijo el joven. “Hace casi un año que ICE comenzó a deportar a familias y nuestra generación tiene que levantarse y alzar la voz”.

La manifestación de hoy marca una de las muchas que se han dado desde el inicio de la presidencia de Trump, y aún más, están planeadas para esta semana, las cuales algunos estudiantes planean asistir. Dicen que su futuro depende de ellos.

“Me hace perder la esperanza en el futuro; me hace pensar: ¿tenemos siquiera un futuro?”, dijo Britney. “Pero entonces recuerdo que tenemos que mostrarles a las generaciones futuras y a otros niños que el futuro depende de nosotros; tenemos que alzar la voz”.