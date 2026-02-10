Jefe de ICE rechaza disculparse por calificar de “terroristas” a Good y Pretti

El Jefe de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, se negó a disculparse públicamente por los comentarios que altos funcionarios de la administración Trump hicieron al calificar de “terroristas domésticos” a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que murieron en operativos en Minneapolis, Minnesota.

Durante una audiencia de supervisión ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el congresista demócrata Eric Swalwell presionó a Lyons para que ofreciera disculpas a las familias de las víctimas por la estigmatización que se generó tras los fallecimientos. Sin embargo, Lyons sostuvo que no podía comentar sobre una investigación en curso y reiteró que las expresiones de otros funcionarios electos están dentro de sus derechos.

Swalwell le preguntó directamente si podía disculparse con la familia de Good, quien murió tras ser baleada por agentes, tras haber sido caracterizada por altos cargos como terrorista. Lyons respondió: “No, señor”, y agregó que preferiría hablar en privado con los familiares, pero que no haría comentarios públicos sobre investigaciones activas.

Lyons defendió el uso de cámaras corporales

La negativa se da en medio de creciente enojo nacional por las tácticas de aplicación de la ley migratoria que han provocado protestas y debates sobre la rendición de cuentas de las agencias federales. Tanto Good como Pretti fueron presentados inicialmente por algunos líderes como amenazas terroristas después de sus muertes durante las operaciones de inmigración, incluso cuando evidencia pública ha puesto en duda esas afirmaciones.

Otros legisladores, incluidos representantes republicanos, también participaron en la audiencia, destacando la necesidad de una investigación completa y recomendaciones para mejorar la transparencia en las acciones de las agencias de inmigración. El presidente del comité subrayó la importancia de la seguridad de la comunidad y la confianza pública en la aplicación de la ley.

Lyons, que también defendió el uso de cámaras corporales y procedimientos de entrenamiento, se enfrentó a críticas tanto de demócratas como de algunos republicanos preocupados por la forma en que se han manejado los operativos en Minnesota. A pesar de las demandas de rendición de cuentas, el jefe interino del ICE reiteró su enfoque en trabajar dentro de la investigación actual y evitar comentarios que puedan interferir en ella.

