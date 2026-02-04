Hermanos de Renee Good denuncian brutalidad de agentes de ICE al matarla a tiros en Minneapolis

La muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, abatida por un agente federal de inmigración en Minneapolis, volvió al centro del debate nacional tras el emotivo testimonio de sus hermanos ante legisladores en el Capitolio.

Luke y Brent Ganger denunciaron lo que calificaron como un uso excesivo y brutal de la fuerza por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y exigieron reformas urgentes a las tácticas de las agencias federales.

Good falleció el pasado 7 de enero luego de que un agente de ICE abriera fuego contra el vehículo en el que se encontraba, en una calle residencial de Minneapolis. Desde entonces, su caso se ha convertido en un símbolo para activistas y líderes demócratas que cuestionan el accionar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la Administración del presidente Donald Trump.

Durante el foro público especial, organizado por el senador Richard Blumenthal (Connecticut) y el representante Robert García (California), los hermanos relataron el impacto devastador que la muerte de Renee ha tenido en su familia y comunidad.

“Estos encuentros con agentes federales están cambiando la comunidad y muchas vidas, incluida la nuestra, para siempre”, dijo Luke Ganger, al asegurar que su familia creyó inicialmente que la tragedia traería cambios, algo que, afirmó, no ha ocurrido.

“Una muerte violenta e innecesaria”

Luke Ganger habló de la “profunda angustia” que enfrenta su familia, agravada por la falta de respuestas claras y de reformas concretas tras el tiroteo. Recordó que Renee era una mujer que representaba la diversidad estadounidense, con una familia de distintas creencias religiosas y posturas políticas, unida pese a sus diferencias.

Brent Ganger, por su parte, leyó fragmentos del panegírico que pronunció en el funeral de su hermana. La describió como una persona “sin complejos y llena de esperanza”, profundamente dedicada a sus hijos. “Creía en las segundas oportunidades y en que el mañana puede ser mejor que el hoy”, expresó ante una audiencia visiblemente conmovida.

El caso de Good intensificó las protestas en Minneapolis, que se prolongaron durante semanas y se recrudecieron tras el tiroteo fatal del enfermero Alex Pretti, ocurrido posteriormente y en el que también estuvo involucrado un agente federal.

Presión política y reformas en disputa

El Departamento de Seguridad Nacional ha sostenido que los agentes actuaron en defensa propia, alegando que Good intentó embestirlos con su vehículo en un acto que llegó a ser calificado como “terrorismo doméstico”. Sin embargo, autoridades locales y estatales han cuestionado públicamente esa versión.

Durante la audiencia, otros testigos denunciaron experiencias similares con ICE y la Patrulla Fronteriza. Marimar Martínez y Aliya Rahman relataron episodios de detenciones violentas, mientras que Martin Daniel Rascon denunció un ataque contra su familia en California. Blumenthal aseguró que los testimonios representan “el rostro y la voz de miles de personas que sufren esta inhumanidad en todo el país”.

Los demócratas han respondido bloqueando parcialmente la financiación del DHS y proponiendo una serie de reformas, entre ellas prohibir el uso de mascarillas por parte de agentes de ICE, ampliar la capacitación, eliminar la inmunidad calificada y aumentar el control judicial. Blumenthal pidió una revisión completa del DHS, con cámaras corporales obligatorias y mayor supervisión.

El debate se intensifica en un momento clave: el presidente Trump promulgó esta semana un paquete de financiamiento por 1.2 billones de dólares que deja al DHS con recursos solo por dos semanas, anticipando un nuevo enfrentamiento en el Congreso sobre la agenda migratoria y el uso de la fuerza por parte de las agencias federales.

