Piden abolir ICE en paro nacional



Decenas de miles de personas salieron a las calles en Estados Unidos para pedir el final de ICE y su desfinanciamiento, como respuesta a la ira que ha desatado la Administración del presidente Donald Trump, a través de su maquinaria de deportaciones masivas, el terror que han causado agentes federales en las comunidades de inmigrantes, la violación de derechos humanos, civiles y constitucionales y el aumento de muertes y asesinatos a manos de agentes federales, incluyendo a Renee Good y Alex Pretti.

Desde los barrios de Minneapolis a Georgia, de Boulder, Colorado a Pennsylvania; de Nueva York a Chicago y desde Portland, Oregon a numerosas ciudades de California los manifestantes lanzaron consignas de rechazo total hacia al presidente Donald Trump, en contra del subjefe de gabinete, Steven Miller y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Unos cierran y otros no

“Los gobiernos deben manejar la inmigración de manera más humanitaria”, expresó María Socorro Moreno.

“Hay muchas injusticias en el tratamiento que les brindan”, añadió Melchor, su esposo. Ellos son propietarios del restaurante La Chispa de Oro y se solidarizaron con los inmigrantes y cerraron su negocio ubicado en el bulevar Cesar Chávez, en Boyle Heights, donde el miércoles hubo redadas de agentes encapuchados de inmigración.

Con el sol del mediodía cayendo a plomo en las escalinatas del Ayuntamiento de Los Ángeles, miles de personas repudiaron los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti.

“Fk Trump” “Fk ICE” (Que se joda Trump. Que se joda ICE) gritaron los manifestantes convocados principalmente por el Partido por el Socialismo y para la Liberación (PSL) de Los Ángeles; Black Lives Matter (BLM) y el movimiento Refuse Fascism y el Revolutoin Club, entre muchas organizaciones más.

“Tenemos que sacar a este régimen fascista de Trump de la Casa Blanca, y no podemos esperar hasta 2028”, expresó Michelle Xai, de Refuse Fascism. “Miren cuanto daño nos ha hecho en un año. No podemos permitir que siga en el poder hasta 2028”.

La activista manifestó que Estados Unidos ya invadió Venezuela para robar el petróleo y se está preparando para invadir y atacar a Irán, además de intentar “robarse” las próximas elecciones.

“No podemos permitir que eso suceda”, dijo. “Tenemos que salir a las calles y comenzar un cambio revolucionario”.

Si bien el llamado previo a negocios para que cerraran sus puertas, algunos que estaban inscritos para cerrar sus puertas, pero al final decidieron abrir.

Mexicano no se solidariza

“¡A mí que me importa que deporten a la gente!” dijo molesto el dueño de un restaurante de comida mexicana en el este de Los Ángeles. “A mí quién me ayuda para pagar la renta que el dueño del local me sube cada año?.

Las acciones de protesta y el paro nacional, denominado “Día Nacional de Acción para Expulsar a ICE de Todas Partes”, tenían como objetivo unir a las comunidades para protegerse mutuamente de posibles detenciones y agresiones físicas, e instar a los estados y a los políticos a reducir o suspender la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Blanca Nuño, estudiante del Channel Island College enfatizó que la oficina de Inmigración y Control de Aduana (ICE) debería ser abolida, y en su lugar el gobierno federal debería defender la vida humana.

“Acabar con ICE significaría terminar con el terrible trato que los agentes están infligiendo en todas partes, y simplemente defender a los seres humanos que crean esta comunidad que amamos”, dijo la chica.” Todos somos seres humanos y nos están tratando como animales y algunos han sido asesinados”.

Exigen justicia para Keith Porter

El movimiento de protesta nacional surgió a raíz del aumento de la tensión social en todo el país, a medida que los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza intensificaron su agresión física y mortal contra la ciudadanía.

Aunque los asesinatos de Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis impulsaron las protestas, otras seis personas han fallecido en incidentes relacionados con ICE desde principios de año, incluyendo a Silverio Villegas González, quien fue acribillado a tiros en el Franklin Park de Chicago, Illinois, y de Keith Porter Jr. un padre de familia que fue baleado mortalmente la noche de Año Nuevo a manos de un agente de ICE, en la ciudad de Northridge, California.

“Exigimos justicia en nombre de Keith Porter. Exigimos justicia en nombre de Renee Good. Exigimos justicia en nombre de Alex Pretti. Y solo la vamos a conseguir cuando los afectemos en sus bolsillos”, subrayó el asambleísta Isaac G. Bryan (Distrito 55).

El legislador convocó a la gente a desafiar al sistema “y el sistema se moverá”.

“Están tomando nuestros impuestos ahora mismo y canalizándolos a ICE, más de 100 mil millones de dólares, eso es el dinero que Los Ángeles gasta en personas sin hogar durante 1000 años. Eso es el presupuesto de toda la ciudad durante 10 años y un tercio del dinero de California”, añadió. “Y lo están gastando, aterrorizando a nuestras comunidades”.

Valentía y cobardía

El creciente descontento público contra la actual administración estadounidense fue percibido como “autoritarismo con especial énfasis en el auge del fascismo y la violencia”, según Melina Abdullah, profesora y directora del Departamento de Estudios Panafricanos de la Universidad Estatal de California de Los Ángeles

“Es necesario que, en las elecciones de mitad de mandato, se elija a candidatos que apoyen la abolición de ICE y prioricen las necesidades sociales por encima del gasto militar”, dijo Abdullah.

A nivel local, la cofundadora del movimiento Black Lives Matter de Los Ángeles consideró que la alcaldesa Karen Bass “necesita mostrar valentía” para oponerse a la administración Trump.

“Me parece vergonzoso que haya nombrado a Jim McDonnell como jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), quien está protegiendo a ICE”, denunció la activista. “Incluso con las reformas que se aprobaron, que prohíben a los agentes de ICE usar máscaras, él simplemente dijo que no las hará cumplir. Cuando era sheriff, colaboraba con ICE. Se negó a arrestar al agente de ICE fuera de servicio que mató a Keith Porter, y creo que la alcaldesa de esta ciudad tiene cierta responsabilidad en esto, porque tampoco ha actuado al respecto. Así que creo que este momento plantea la pregunta: ¿quieres ser valiente y liderar la ciudad, o quieres ser cobarde y que te destituyan?”.

Son parte del mismo sistema

Stephen “Cue” Jn-Marie, ex rapero de Virgin Records y fundador de la Iglesia Sin Muros en Skid Row recordó que ICE no ha existido siempre.

“Comenzó en 2003 [tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nuevas York, el 11 de septiembre de 2001), así que lo podemos abolir, especialmente cuando tenemos estos sistemas, en lo que respecta a la policía y la represión de la gente”, afirmó. “Siempre sentimos que, si no eliminamos esos sistemas, entonces no tendremos paz. Hay cosas que contribuyen a la paz, y es que todos puedan tener todos los recursos que necesitan, para que todos podamos cuidarnos unos a otros”.

El pastor criticó también que el LAPD no haya arrestado ni presentado cargos criminales en contra de Brian Palacios, el agente de ICE que mató a Keith Porter.

“Eso es obvio. Son parte del mismo sistema. Se protegen entre sí. Nunca veremos que el LAPD se manifieste explícitamente contra ICE”.