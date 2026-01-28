Agente de ICE involucrado en la muerte de Renee Good es suspendido

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató a Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, en Minneapolis el pasado 7 de enero, fue suspendido mientras se realiza la investigación del caso, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, señaló que Jonathan Ross fue puesto en licencia administrativa, aunque no precisó la fecha de inicio de la suspensión. Asimismo, otros dos agentes involucrados en la muerte de Alex Pretti, también en Minnesota, fueron suspendidos mientras continúan las investigaciones.

La muerte de Renee Good

Renee Good murió durante una operación del ICE que generó protestas en Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos, impulsadas principalmente por el movimiento “No Kings”, crítico de la política migratoria del presidente Donald Trump. Manifestantes reprocharon la muerte de la madre de familia y la falta de asistencia médica inmediata.

Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Good habría intentado atropellar a un agente con su vehículo, lo que motivó que Ross disparara al menos tres veces. Noem aseguró a medios como CNN que el agente actuó según su entrenamiento para protegerse y proteger al público.

El vicepresidente JD Vance respaldó públicamente al agente, afirmando que gozaba de “inmunidad absoluta” por sus acciones.

Críticas a la investigación federal

La investigación del FBI sobre la muerte de Good ha sido objeto de críticas por parte de autoridades estatales de Minnesota, que denunciaron haber sido excluidas del acceso a las pruebas. La fiscalía local logró una orden judicial de emergencia para evitar que el DHS y agencias federales destruyan o alteren evidencia sobre la muerte de Pretti.

Este miércoles, legisladores del Comité Judicial del Senado enviaron una carta al Departamento de Justicia (DOJ) solicitando una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Good.

Los senadores señalaron que la negativa inicial del DOJ a investigar este caso “es emblemática” y refleja una tendencia de la institución a priorizar la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump sobre la protección de los derechos civiles.

