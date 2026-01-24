Renuncia agente de FBI que trató de investigar a agente de ICE por muerte de Renee Good en Minneapolis

Una agente del FBI en Minnesota renunció a su cargo luego de enfrentar presiones internas para frenar la investigación contra un oficial del Servicio de Control Inmigración y Aduanas (ICE) implicado en la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años que fue abatida durante un operativo realizado a inicios de enero en Minneapolis.

Se tata de Tracee Mergen, quien se desempeñaba como supervisora interina del FBI del Equipo contra la Corrupción Pública en Minneapolis. De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, Mergen abandonó la agencia después de que se le solicitara interrumpir o reclasificar la investigación sobre el tiroteo ocurrido el 7 de enero.

Ese día, Good recibió múltiples disparos mientras se encontraba dentro de su camioneta en un vecindario de la ciudad. Una necropsia privada determinó que presentaba heridas de bala en el brazo izquierdo, el pecho y la cabeza, además de una lesión superficial adicional.

Tras el incidente, el Departamento de Justicia (DOJ) informó que no encontró fundamentos para abrir una investigación de derechos civiles. Al mismo tiempo, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump defendieron la actuación del agente de ICE, Jonathan Ross, al señalar que actuó en defensa propia, al considerar que la víctima intentó usar su vehículo como arma.

Días después, autoridades federales restringieron el acceso de investigadores estatales a materiales y pruebas del caso, pese a que inicialmente se había anunciado una investigación conjunta. Como resultado, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) informó el 8 de enero que se retiraba de la investigación.

Menos de una semana después, se reportó la renuncia de seis fiscales federales en Minnesota, quienes habrían enfrentado presiones del DOJ para investigar a la viuda de Good, según reportes periodísticos.

En paralelo, el gobierno federal reiteró su respaldo al agente Ross. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, señaló que el oficial se encuentra resguardado, mientras que el vicepresidente J.D. Vance sugirió que Ross podría contar con inmunidad.

Posteriormente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el DHS inició una revisión interna y que el agente fue colocado en licencia administrativa temporal.

El Departamento de Justicia también citó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, luego de que ambos criticaran públicamente la presencia de agentes federales en el estado. Walz calificó las citaciones como una distracción política, mientras que Frey acusó a la administración de intentar intimidar a autoridades locales.

El FBI se limitó a señalar que no comenta asuntos relacionados con su personal. No obstante, la salida de Mergen se suma a una serie de tensiones institucionales derivadas del caso, que continúa generando cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios.

