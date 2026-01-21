Catalogar a Renee Good como “terrorista doméstica” distorsiona la ley

El 7 de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a Renee Good, una madre de Minneapolis, mientras su esposa presenciaba la escena a pocos pasos de distancia. La administración Trump fue rápida en reaccionar.

En una conferencia de prensa realizada la noche del tiroteo, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Good, quien estaba tras el volante de su vehículo, “intentó atropellar a un oficial de la ley” tachándolo como “un acto de terrorismo doméstico”. El vicepresidente JD Vance dijo que la interacción fue “terrorismo clásico” e insinuó que los manifestantes están empleando “tácticas de terrorismo doméstico”.

Empecemos por lo obvio. Los agentes federales no tienen permitido ejecutar a sangre fría a una mujer. Ni siquiera si JD Vance afirma que ella es una terrorista interna. El proceso legal es: detención, acusación y juicio.

Pero también es importante ser claros: Renee Good no es una terrorista interna.

El terrorismo doméstico tiene una definición estatuaria específica. Abarca “actividades que involucran actos que atentan contra la vida humana”, violan el código penal, “parecen tener la intención de intimidar o coercer a la población civil” o de “influir en las políticas de un gobierno a través de la intimidación o coerción” y ocurren principalmente dentro de los Estados Unidos.

De hecho, para ser nombrado un “terrorista doméstico” un individuo debe cometer uno o más de los 51 “delitos federales de terrorismo” subyacentes. Muchos de ellos involucran armas nucleares o químicas, explosivos, violaciones marítimas, piratería aérea y otros cargos que claramente no aplican aquí.

En cambio, funcionarios del gobierno federal han acusado a Good, ante la explícita evidencia en video que muestra lo contrario, de “utilizar su vehículo como un arma” al intentar atropellar al agente de ICE que la mató.

Matar o intentar matar a un oficial o empleado federal para intimidar a la población civil o influenciar las políticas de gobierno es uno de los delitos que pueden resultar en una acusación de terrorismo doméstico. Pero el análisis del material de video realizado por variosmediosnoticiosos indican que Good intentó maniobrar su vehículo para esquivar a los agentes federales en el momento en que le dispararon. Y parece probable que el agente violó una normativa interna de ICE para escalar el uso de la fuerza mortal.

Mientras que aún hay algunas disputas sobre el nivel preciso de peligro en el que estaba el agente de ICE, los videos disponibles públicamente simplemente no muestran a una persona intentando matar a un agente de la ley. Ciertamente, no con la intención que cumpliría con la limitada definición estatutaria de terrorismo doméstico.

Cabe resaltar que la administración ha intentado, en repetidas ocasiones, expandir sustancialmente el marco legal del terrorismo doméstico. El presidente Trump emitió un memorándum presidencial en septiembre que cita evidencia seleccionada a conveniencia para insinuar que una conspiración de izquierda busca ejecutar actos de violencia política que deben ser abordados como terrorismo interno.

Un memorando filtrado en diciembre de la fiscal general Pam Bondi instruye a la maquinaria del Departamento de Justicia a considerar terroristas internos a los activistas, mientras resta importancia a otros tipos de aplicaciones de la ley.

El presidente no puede reescribir la ley o transformar a Good en una terrorista interna. Sin embargo, las maniobras legales de la administración sí ayudan a explicar por qué el gobierno federal anunció que el principal enfoque de sus esfuerzos investigativos no sería el tiroteo en sí, sino la misma Good, su esposa y los grupos locales de activismo en Minneapolis. Esto resultó en la renuncia a modo de protesta de seis fiscales federales.

La administración Trump tiene razón en un aspecto: hay terroristas internos bona fide entre nosotros. Dos docenas de los acusados en el ataque del 6 de enero fueron procesados y sentenciados por delitos de terrorismo doméstico bajo el Código de EE. UU. Trump los indultó a todos en su segundo día de mandato.

La administración invoca ahora el terrorismo interno para justificar una investigación al estilo de la era McCarthy, manchar el nombre de Good y aterrorizar a sus opositores. Al hacerlo, se burla de la ley.

(*) Rachel Levinson-Waldman es Director de Libertad y Seguridad Nacional en el Brennan Center for Justice. Este artículo se publicó con autorización del Brennan en Español.

Más sobre Brennan en Español.