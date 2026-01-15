Casi $1.5 millones de ayuda para Renee Good, muerta a tiros por agente de ICE en Minnesota

Aunque la recaudación de fondos para Renee Good, de 37 años, solicitaba solamente $50,000 dólares, miles de personas se volcaron al acuenta de GoFundMe para donar recursos, alcanzando casi $1.5 millones de dólares.

La recaudación fue suspendida a los dos días, luego de la masiva ayuda recibida por la madre de tres niños muerta a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota.

“Gracias por su generosidad. Hemos cerrado esta campaña de GoFundMe y depositaremos los fondos en un fideicomiso para la familia”, indicaron los organizadores de la recaudación. “Si desea donar, le animamos a apoyar a quienes lo necesitan. Estamos muy agradecidos”.

En el mensaje publicado en GoFundMe, los organizadores de la campaña compartieron un mensaje de Becca Good, esposa de Renee.

“Antes que nada, quiero expresar mi gratitud a todas las personas que han colaborado desde todo el país y el mundo para apoyar a nuestra familia”, dice Becca. “Esta amabilidad de desconocidos es el homenaje más apropiado, porque si alguna vez conociste a mi esposa, Renée Nicole Macklin Good, sabes que, por encima de todo, era amable. De hecho, la amabilidad irradiaba de ella”.

Becca recordó que junto a Renee decidieron vivir en Minnesota para establecer su hogar.

“Como lo han hecho personas de diferentes lugares y épocas, nos mudamos para construir una vida mejor. Elegimos Minnesota para establecer nuestro hogar. Durante todo nuestro largo viaje por carretera, nos tomamos de la mano en el coche mientras nuestro hijo dibujaba por todas las ventanas para pasar el tiempo y los kilómetros”, expresó. “Lo que encontramos al llegar fue una comunidad vibrante y acogedora; hicimos amigos y compartimos alegría. Y aunque cualquier lugar donde estuviéramos juntos era nuestro hogar, aquí en Minneapolis compartíamos un fuerte sentimiento de cuidado mutuo. Aquí, por fin, encontré paz y un refugio seguro. Eso me lo habían arrebatado para siempre”.

Becca narró parte de lo que ocurrió el 7 de enero, cuando su esposa recibió disparos del agente migratorio Jonathan Ross.

“El miércoles 7 de enero, paramos a apoyar a nuestros vecinos. Teníamos silbatos. Ellos tenían armas“, dijo en referencia a los agentes fronterizos. “Renee deja atrás a tres hijos extraordinarios; el menor tiene solo seis años y ya perdió a su padre. Ahora me toca criar a nuestro hijo y seguir enseñándole, como creía Renee, que hay personas construyendo un mundo mejor para él”.

En GoFundMe también hay una cuenta de recaudación de fondos para el agente Ross, que suma casi $750,000 dólares, pero los fondos están congelados por la plataforma, mientras investiga si la recaudación no viola sus reglas.

“Los Términos de Servicio de GoFundMe prohíben las campañas de recaudación de fondos que recauden fondos para la defensa legal de cualquier persona acusada formalmente de un delito violento“, reconoció la plataforma en un correo electrónico a este diario. “Cualquier campaña que infrinja esta política será eliminada”.

