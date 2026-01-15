GoFundMe retiene donaciones para agente de ICE que mató a mujer en Minnesota

El agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a Renee Nicole Good, de 37 años, en Minneapolis, Minnesota, ha recibido casi $750,000 dólares en donaciones para su defensa a través de GoFundMe, pero la plataforma retiene el dinero hasta concluir la investigación sobre posibles violaciones a sus políticas.

“Los Términos de Servicio de GoFundMe prohíben las campañas de recaudación de fondos que recauden fondos para la defensa legal de cualquier persona acusada formalmente de un delito violento”, reconoció la plataforma en un correo electrónico a este diario. “Cualquier campaña que infrinja esta política será eliminada”.

La campaña a favor del agente Jonathan Ross fue iniciada el 9 de enero por Clyde Emmons, quien no tiene un perfil detallado en la plataforma, solo que es del condado de Bay.

“Estamos trabajando para recopilar información adicional del organizador de esta campaña”, indicó la plataforma.

La de Emmons es recaudar $800,000 para el agente Ross, a quien el gobierno del presidente Donald Trump defiende, mientras acusa a Good de intentar cometer un “acto de terrorismo doméstico”.

“Considero que el agente tenía toda la razón en el tiroteo”, escribió Emmons en el perfil de recaudación.

Actualmente la campaña tiene el mensaje “donación protegida”, aunque sigue recibiendo donativos.

“Le garantizamos un reembolso completo en el remoto caso de que algo no esté bien”, explica la plataforma sobre los donativos.

A pregunta de este diario, GoFundMe dijo que el equipo de Confianza y Seguridad está revisando todas las campañas de recaudación de fondos relacionadas con el tiroteo en Minneapolis, eso incluye la campaña para Renee Nicole Good, que suma casi $1.5 millones de dólares, pero está pausada por los organizadores, es decir, ya no recibe donaciones.

“Durante el proceso de revisión, todos los fondos permanecerán seguros en nuestros procesadores de pagos”, dijo el área de asuntos públicos de la plataforma en referencia al dinero recaudado por Ross.

En algunos casos de desastres o tragedias familiares, varias campañas de recaudación son iniciadas en paralelo en GoFundMe, pero en este caso la plataforma solamente ha confirmado una a favor de Good, “Apoyo para la viuda y la familia de Renee Good”, la cual ya ha sido verificada, se indicó.

“Nuestro equipo de Confianza y Seguridad está revisando cualquier otro enlace de campaña de recaudación de fondos activa relacionada con este incidente en Minneapolis. Compartiremos los enlaces de las campañas de recaudación de fondos verificadas según estén disponibles”, adelantó la plataforma.

Ross mató a Good durante una protesta contra agentes migratorios en Minneapolis. El FBI dejó fuera de la investigación a las autoridades locales y estatales, pero éstas presentaron una demanda para exigir ser parte de la indagatoria y resolver sobre la culpabilidad del asesinato de la madre de tres hijos.