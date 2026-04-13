ICE arresta en Florida a Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia de Brasil

Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y exlegislador fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida y permanece bajo custodia migratoria, de acuerdo con registros oficiales del organismo.

El ICE lo mantiene “bajo custodia”, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias del arresto, el lugar exacto de detención ni posibles cargos. Versiones difundidas señalan que el procedimiento habría ocurrido tras un control de tránsito, antes de su traslado a instalaciones migratorias.

Las acusaciones en Brasil

Ramagem enfrenta en Brasil una condena de 16 años de prisión dictada por el Tribunal Supremo en un caso relacionado con un presunto intento de golpe de Estado vinculado al expresidente Jair Bolsonaro. La sentencia lo señala por el uso del aparato de inteligencia estatal para realizar vigilancia ilegal contra opositores políticos.

Uso de herramientas de espionaje

Las investigaciones judiciales en Brasil establecen que, durante su gestión al frente de la inteligencia, Ramagem habría utilizado herramientas de espionaje para rastrear a magistrados del Tribunal Supremo, legisladores, periodistas y otros funcionarios públicos. El caso también incluyó indagaciones relacionadas con el entorno del expresidente Bolsonaro.

El exfuncionario abandonó Brasil antes de la sentencia y ha permanecido en Estados Unidos durante los últimos meses, residiendo en el estado de Florida. Brasil solicitó su extradición en diciembre, aunque no se han informado avances oficiales del proceso.

La Policía Federal de Brasil indicó en un comunicado que la detención de un fugitivo brasileño condenado por la Corte Suprema ocurrió en Florida como resultado de la cooperación internacional entre Brasil y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, otras versiones apuntan a que el arresto se habría producido inicialmente por una infracción de tránsito antes de su remisión a ICE. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente los detalles del operativo ni el estatus del proceso.

Ramagem, quien dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro, habría participado recientemente en eventos públicos en Estados Unidos, incluido un foro de seguridad realizado en un resort de golf en Miami.

El caso se desarrolla en medio e recientes acuerdos de cooperación entre Brasil y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, tras anuncios de ambos gobiernos sobre el fortalecimiento de la colaboración bilateral.

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