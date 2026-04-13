Trump despide a dos jueces de inmigración tras fallos en casos de estudiantes propalestinos

El gobierno del presidente Donald Trump despidió a dos jueces de inmigración que previamente habían desestimado procesos de deportación contra estudiantes universitarios vinculados a la defensa de los derechos palestinos, según confirmó el sindicato que representa a estos funcionarios.

Los casos involucrados corresponden a Roopal Patel y Nina Froes, ambas nombradas como juezas de inmigración en 2024 durante la administración anterior.

Decisiones judiciales en casos de deportación

En febrero, la jueza Roopal Patel determinó que no existían fundamentos para la deportación de Rümeysa Öztürk, estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, quien permaneció detenida durante 45 días en Luisiana.

Por su parte, Nina Froes desestimó el proceso de deportación contra Mohsen Mahdawi, estudiante de la Universidad de Columbia, arrestado tras una entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense.

Despidos dentro de un grupo mayor de jueces removidos

De acuerdo con la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, Patel y Froes forman parte de un grupo de 113 jueces de inmigración despedidos durante la actual administración, mientras que seis destituciones adicionales se habrían producido durante el fin de semana previo al anuncio.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los despidos están directamente relacionados con las decisiones emitidas en los casos mencionados.

El Departamento de Justicia, a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

El organismo ha señalado en comunicados previos que evalúa de forma continua el desempeño de los jueces de inmigración en función de criterios como imparcialidad, conducta profesional y cumplimiento de la ley.

Remoción de jueces

El representante demócrata Dan Goldman afirmó en redes sociales que las destituciones “violaron procedimientos legales básicos”, y acusó a la administración de remover jueces que no se alinean con su política migratoria.

Según estas declaraciones, más de un centenar de jueces habrían sido removidos desde el inicio del actual periodo presidencial.

Los casos de Öztürk y Mahdawi

Los procesos involucraron a estudiantes que fueron detenidos en el marco de investigaciones migratorias relacionadas con su participación en actividades de defensa de derechos palestinos.

Ambos casos fueron revisados por tribunales de inmigración, que posteriormente desestimaron o frenaron los intentos de deportación presentados por las autoridades federales.

Situación en los tribunales de inmigración

Informes citados por medios estadounidenses señalan cambios en la composición de los tribunales, así como la incorporación de nuevos jueces en distintos estados.

Según datos recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), Massachusetts mantiene decenas de miles de casos pendientes en cortes de inmigración.

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