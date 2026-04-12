Profesor de Ventura absuelto tras ser acusado de agredir a agentes federales durante redada

Un profesor de filosofía y matemáticas de la Universidad Estatal de California Channel Islands (CSUCI) fue absuelto después de ser arrestado por supuestamente agredir a agentes federales durante una redada en el condado de Ventura en julio de 2025.

El Dr. Jonathan Caravello fue detenido durante las protestas por un operativo de inmigración en una granja de cultivo de cannabis en la localidad de Camarillo.

Según los fiscales federales, el Dr. Caravello arrojó una granada de gas lacrimógeno en contra de los agentes federales. De haber sido declarado culpable, el profesor habría enfrentado una sentencia de hasta 20 años de prisión.

Sigue leyendo: Trabajador se esconde más de 12 horas para no ser detenido por ICE en Ventura

Miembros de la comunidad de CSUCI, entre ellos estudiantes y profesores, manifestaron su apoyo al Dr. Caravello desde que fue arrestado hace nueve meses, por lo que celebraron su absolución. La comunidad dijo que la experiencia del docente no es única.

El Departamento de Justicia acusó formalmente al Dr. Caravello de agresión a un agente federal con un arma mortal o peligrosa.

Caravello estaba entre las personas que acudieron a la carretera que comunica Camarillo con la granja de cannabis para protestar por la presencia de los agentes federales durante la redada, que se llevó a cabo el 10 de julio de 2025.

Sigue leyendo: Redadas en Ventura dejan 361 inmigrantes detenidos, actualiza DHS

El profesor universitario reiteró que no niega haber lanzado una granada de gas lacrimógeno, pero aseguró que la arrojó lejos y por encima de las cabezas de los agentes para proteger a los miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar.

Durante la audiencia del viernes en la que se dictaminó su absolución, Caravallo declaró que era importante alzar la voz y dar voz a los demás.

“Mis compañeros, mi gente que está haciendo este trabajo en las calles ahora mismo y que se enfrenta a la misma represión, a ellos no se les presta atención“, agregó el profesor de filosofía y matemáticas.

Sigue leyendo: Veterano acusa ser detenido injustamente en redada de ICE en Ventura

La redada en la granja de cannabis en Camarillo formó parte de los operativos que la administración Trump intensificó desde el 7 de junio de 2025 para arrestar a inmigrantes indocumentados y deportarlos del país.

“El gobierno de Estados Unidos me encarceló durante tres meses simplemente por defender a mi comunidad. Todos tenemos el deber cívico de defender a nuestra comunidad“, expresó la activista Sandra Samanea.

La presidenta de la Asociación de Profesores de California, Margarita Berta-Ávila, declaró que los fiscales federales no han ganado ni un solo caso de “agresión a un funcionario federal” porque, según ella, el público reconoce que estos cargos son intentos de intimidar y acosar a manifestantes pacíficos.

Sigue leyendo:

· Veterano demanda al gobierno federal por arresto injusto en redada de inmigración en Ventura

· 12 acusados de obstaculizar acciones migratorias en el sur de California

· Exigen respuestas sobre maltrato en Centro del ICE en Camarillo