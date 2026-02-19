Veterano demanda al gobierno federal por arresto injusto en redada de inmigración en Ventura

Un hispano ciudadano estadounidense y veterano del ejército que fue arrestado durante una redada de inmigración en el condado de Ventura en julio del año pasado presentó una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos.

Frente al tribunal federal en el centro de Los Ángeles, Gabriel Retes anunció, acompañado de sus abogados del Instituto de Justicia, que presentó una demanda contra el gobierno federal por las situaciones que pasó en julio de 2025 mientras estuvo bajo custodia, tras su detención en Camarillo.

“Estoy llevando adelante este caso no por enojo, sino por principios“, expresó Retes, este jueves en el centro de Los Ángeles.

Retes iba en camino a su trabajo como guardia de seguridad en Glass House Farms, una granja de cannabis en la localidad de Camarillo, cuando fue detenido violentamente por agentes federales, mientras se llevaba a cabo una redada de inmigración.

“El 10 de julio de 2025 fui detenido injustamente y permanecí incomunicado durante tres días y tres noches”, agregó el veterano hispano del ejército.

Los abogados de Retes dijeron que, pese a que el gobierno federal puede invocar inmunidad ante cualquier acción legal, presentaron una demanda por lo que se denomina la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite demandas por arresto falso.

Retes estuvo entre los ciudadanos estadounidenses que se presentaron en diciembre ante el Congreso para testificar en relación con sus detenciones por agentes federales durante operativos de inmigración.

“Me identifiqué como ciudadano estadounidense y veterano, pero eso no importó. Los agentes me rompieron la ventana, rociaron gas lacrimógeno y gas pimienta en el auto y me sacaron a rastras“, declaró Retes ante los miembros del Congreso.

Después de presentar la demanda federal, los abogados de Retes dijeron que tomará años para que la misma llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos para una decisión.

“Vamos a la Corte Suprema de Estados Unidos y tratamos de que diga que se debería permitir a las personas demandar a los funcionarios federales“, expresó la abogada del Instituto de Justicia, Anya Bidwell.

Los abogados del veterano estadounidense mencionaron que si el caso llega a la Corte Suprema, será un desafío convencer a los jueces de que deberían poder demandar al gobierno federal y a sus empleados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ningún comentario en relación con la demanda presentada por George Retes.

