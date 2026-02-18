Mujer hispana demanda al LAPD por abuso de poder en protesta contra ICE

Una mujer tiene planes de demandar al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) por uso excesivo de la fuerza después de sufrir el impacto de un proyectil menos letal de un oficial tras participar en una manifestación contra ICE en el centro de la ciudad.

Jasmín Lomas, de 25 años, formaba parte de un grupo de manifestantes que se reunió el 30 de enero frente al Centro de Detención Metropolitano para protestar contra los operativos de inmigración de las agencias de la administración Trump.

Lomas participó en una manifestación planificada de dos días llamada “ICE Out”, que se llevó a cabo en el centro de Los Ángeles.

Cerca de las 6:00 p.m. del 30 de enero, Lomas dijo que se encontraba sentada en la acera esperando a que su transporte la recogiera cuando, de repente, los oficiales comenzaron a disparar proyectiles menos letales contra los manifestantes.

“Desde donde estábamos sentados, no era caótico ni nada, así que nos acercamos un poco al centro de detención y vimos que estaban usando gases lacrimógenos, así que decidimos movernos“, expresó Lomas en una entrevista con la cadena KTLA.

En cada una de las dos noches de protesta en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el LAPD emitió órdenes de dispersión para los grupos de manifestantes que se reunían en el área del Centro de Detención Metropolitano.

Lomas dijo que, cuando se alejaba del lugar, ella observó a personas que estaban corriendo en su dirección.

“Lo único que escuché fue a alguien gritando: ‘¡Quítense del camino!’, pero no sé si se trataba de la policía o de la multitud”, mencionó la mujer hispana.

Instantes después, Jasmín dijo que sintió que algo pesado le había impactado en su cara, y que fue tan repentino que no se percató de la gravedad de su herida hasta que vio la reacción de las demás personas cuando la miraban.

La munición menos letal fue disparada por oficiales del LAPD en su dirección y explotó en el momento en que impactó contra su rostro, en la zona del pómulo.

Personas que se encontraban en el lugar la ayudaron a recibir atención por parte de un paramédico antes de ser trasladada a un hospital.

Por la explosión, en el rostro de Jasmín quedaron trozos de vidrio y fragmentos de metal incrustados. El proyectil estuvo muy cerca de recibir el impacto en el ojo derecho.

Lomas dijo que la recuperación ha sido muy dolorosa y que todavía requiere varias cirugías. Los médicos le dijeron que algunos fragmentos de metal no pudieron ser extraídos de forma segura debido al riesgo de complicaciones e infecciones.

La mujer hispana mencionó que, después de la grave lesión que sufrió, padece migrañas constantes y trastorno de estrés postraumático.

El abogado de Lomas, Paul Aghabala, dijo creer que Jasmín recibió el impacto de un proyectil de marcador de pintura amarillo FN303, considerado menos letal.

La mujer hispana reconoció que la experiencia es angustiante, no solo físicamente, sino porque ella no estaba desobedeciendo las órdenes de los policías ni participando en la manifestación en el momento en que ocurrió el disparo.

El abogado dijo que tiene la intención de presentar una demanda por el uso excesivo de fuerza por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles en el incidente, además de una demanda federal por derechos civiles.

“No queremos que esto les pase a otras personas. Consideramos que el derecho constitucional a protestar pacíficamente es fundamental”, expresó Aghabala.

Tanto Lomas como su abogado confiaron en que su caso fomente un cambio en la forma en que los oficiales del LAPD enfrentan a los manifestantes y a las grandes reuniones públicas.

Jasmín creó una página de GoFundMe para solicitar ayuda que le permita pagar los gastos médicos que ha necesitado para atender su grave lesión.

