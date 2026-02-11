Tribunal ordena a ICE mejorar condiciones en centro de detención en California

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Norte de California emitió este miércoles una orden judicial preliminar para mejorar las condiciones de las personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de detención de California City.

La instrucción del tribunal ordena que ICE proporcione los insumos básicos de un sistema de atención médica funcional, como acceso a servicios de emergencia, especialistas y medicamentos recetados, para cuidar el bienestar de las personas detenidas.

La orden judicial también instruye a la agencia federal a proporcionar acceso a un monitor designado por el tribunal para que se garantice el cumplimiento de estas disposiciones.

El centro de detención de California City es la instalación de reclusión para inmigrantes más grande del Estado Dorado.