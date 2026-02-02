Cuatro años de prisión a hispano que atacó a alguaciles en protesta en Los Ángeles

Un hispano de 23 años fue sentenciado a cuatro años de prisión federal después de que admitió haber lanzado una bomba molotov contra alguaciles del condado de Los Ángeles en junio del año pasado durante una protesta contra las redadas de inmigración.

Emiliano Garduño Gálvez, ciudadano mexicano que estaba indocumentado en el país, se declaró culpable en octubre de posesión de un dispositivo destructivo no registrado y de desorden civil el 7 de junio de 2025 en Paramount, en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, alguaciles del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) respondieron a una protesta en un Home Depot de Paramount, donde manifestantes arrojaban piedras y otros objetos a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Sigue leyendo: Panadería de Los Ángeles apoya a inmigrantes con galletas con mensajes contra ICE

Según “Los Angeles Times”, en su acuerdo de culpabilidad, Garduño Gálvez admitió que se colocó detrás de una pared para encender una bomba molotov, y que posteriormente la arrojó hacia donde se encontraban los oficiales del LASD.

La bomba incendiaria cayó en una zona de césped, cerca del lugar donde estaba otro manifestante y a unos 15 pies de los alguaciles, según el acuerdo de culpabilidad.

Después de arrojar el artefacto incendiario, el hombre hispano dijo que escapó del lugar.

Sigue leyendo: LAPD no obligará a agentes federales evitar el uso de mascarillas en Los Ángeles

En su acuerdo, Garduño Gálvez declaró que arrojó la bomba molotov con la intención de obstruir, interferir e impedir que los alguaciles de Los Ángeles pudieran desempeñar sus funciones oficiales.

“La conducta imprudente de este acusado amenazó la vida y la seguridad de los agentes del orden público y la de un manifestante legal“, expresó el fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli, en un comunicado.

Garduño Gálvez fue representado por abogados públicos, que pidieron una sentencia más leve de tres años para el hispano, al decir en un memorando de sentencia que admitió y reconoció la gravedad de sus acciones y el daño que pudo haber causado.

Sigue leyendo: Protesta masiva en Los Ángeles contra la presencia de ICE

En el área de Los Ángeles y el sur de California se registraron manifestaciones en respuesta a las redadas de inmigración, que se intensificaron en la región desde el 6 de junio de 2025.

Algunas de las manifestaciones transcurrieron de forma pacífica, con asistentes portando carteles y gritando consignas, pero en otras ocurrieron enfrentamientos con las autoridades, con cientos de personas arrestadas y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes.

Sigue leyendo:

· Alguaciles aéreos confundidos como agentes de ICE en Los Ángeles

· Estudiante de Los Ángeles desarrolla aplicación para ayudar a inmigrantes

· Serán investigados abusos de agentes de inmigración en California