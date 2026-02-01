LAPD no obligará a agentes federales evitar el uso de mascarillas en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no obligará a los agentes federales a cumplir con la ley de California que prohíbe el uso de mascarillas cuando lleven a cabo operativos de inmigración en la ciudad.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, declaró que no tiene sentido que una agencia armada se acerque a otra corporación para obligarla a cumplir una ley local, lo que puede detonar un conflicto.

Sin embargo, McDonnell reconoció sentirse frustrado por la forma en que las agencias federales han manejado el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.

De acuerdo con el jefe de la policía de Los Ángeles, obligar a los agentes federales a hacer cumplir la ley sobre el uso de mascarillas no era una buena decisión de política pública y que no había sido bien pensada.

Legisladores locales aprobaron la “Ley de No a la Policía Secreta” después de que se intensificaron a partir del 6 de junio de 2025 las redadas de inmigración, por parte de las agencias federales, en Los Ángeles y en el sur de California.

El gobierno del presidente Donald Trump también está impugnando la prohibición del uso de mascarillas en el sur de California, mandato que entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Un juez que preside el caso dijo que el gobierno federal tiene un argumento sólido de que la ley que prohíbe el uso de mascarillas puede ser discriminación contra los agentes federales, debido a que están exentas de su cumplimiento algunas fuerzas del orden de California.

“Coincidimos con nuestros socios federales en todo, excepto en la aplicación de la ley migratoria. Lo que hemos visto desde junio aquí en Los Ángeles y en todo el país nos frustra tanto como a todos los demás por la forma en que se está llevando a cabo”, expresó el jefe del LAPD.

McDonnell mencionó que existía la preocupación de que, debido a las redadas, la gente no llamaría a la policía de Los Ángeles en el momento en que necesitara ayuda.

Sin embargo, el jefe del LAPD dijo que los datos, hasta el momento, no muestran un aumento ni una disminución significativa en las llamadas de emergencia.

