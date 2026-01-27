Preocupación por posible colaboración policial con autoridades migratorias en California

Cientos de personas acudieron a la reunión del Concejo Municipal de Alhambra, la noche de este lunes, para exigir respuestas sobre una presunta colaboración de oficiales de la policía de la ciudad con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según videos en redes sociales.

La activista Angie Vargas declaró la semana pasada que estaba siguiendo a supuestos agentes federales de inmigración cuando una patrulla del Departamento de Policía de Alhambra le cerró el paso de forma abrupta.

En un video grabado con un celular por Vargas, se escucha a la activista preguntar a los oficiales de la policía si estaban cooperando con los agentes de inmigración.

Tras un breve intercambio con los policías de Alhambra, Vargas mencionó que agentes federales se le acercaron y la interrogaron.

“¿De qué país eres ciudadana?“, le preguntó uno de los agentes, a lo que la mujer activista le respondió que ella era ciudadana estadounidense.

Tan pronto se difundió el video en las redes sociales, funcionarios del Departamento de Policía de Alhambra abordaron el incidente.

“Nuestros oficiales respondieron a una llamada de servicio sobre un vehículo que estaba siendo seguido por otro vehículo que se estaba pasando las luces rojas y haciendo giros en U ilegales”, dijo la autoridad en un comunicado.

“Los oficiales estacionaron su vehículo entre ambos grupos para ayudar a calmar la situación“, agregó la policía de Alhambra.

La grabación de Vargas desató una fuerte reacción en las redes sociales, por lo que activistas y residentes decidieron acudir a la reunión del consejo para denunciar a la policía de la ciudad por colaborar con los agentes de CBP.

“Me horrorizó y me disgustó ver el video de Angie Vargas siendo detenida. Sus derechos constitucionales fueron violados y luego varios miembros del Departamento de Policía de Alhambra le mintieron”, expresó uno de los asistentes durante la sesión de comentarios públicos.

El abogado de Vargas, Luis Carrillo, solicitó una investigación del incidente por parte de Asuntos Internos.

Como recurso para intentar calmar a los asistentes, el alcalde de Alhambra, Jeff Maloney, prometió que el caso estaría sujeto a revisión, además de reiterar que no se hizo ningún arresto.

“Afortunadamente, después de menos de cinco minutos la situación terminó y la gente siguió su camino”, aseguró el alcalde durante la reunión del consejo, aunque sus palabras no ayudaron a aliviar la tensión entre la multitud.

Se aclaró que los agentes federales de inmigración no estaban tomando parte en ningún operativo en el momento en que ocurrió el incidente con los activistas.

“Ya basta. Mi gente necesita ser escuchada. Necesito protección, y ellos necesitan proteger a los miembros de nuestra comunidad, no a estos agentes federales”, reiteró Vargas frente al Ayuntamiento de Alhambra tras la reunión del consejo.

