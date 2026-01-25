Activistas denuncian posible complicidad de policías locales en redadas de ICE en California

Activistas comunitarios aseguraron que ciertas agencias de policía locales han ayudado a los agentes federales de inmigración durante redadas en el sur de California, una afirmación que niegan los funcionarios policiales.

Según una activista comunitaria, identificada como Liz, un ejemplo ocurrió la semana pasada en la localidad de Alhambra, en el condado de Los Ángeles.

Liz dijo que ella y otras personas conducían detrás de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 19 de enero, y en un momento, los oficiales de la policía de Alhambra bloquearon el paso por el que viajaban los activistas.

“No me sorprendió. Simplemente, me frustra que mientan y digan que no están trabajando juntos“, expresó la activista en una entrevista con la cadena Fox.

Liz cree que los agentes federales contactan a las autoridades locales para impedir que los activistas sigan a los agentes federales mientras llevan a cabo sus operativos migratorios.

La defensora de las comunidades inmigrantes aseguró que la forma en que actúan ciertas corporaciones policiales parecen contradecir las declaraciones públicas de que las corporaciones policiales locales no colaboran con las autoridades federales de inmigración.

“No se supone que estén ayudando a los agentes federales. En ningún momento los policías intentaron intervenir; inmediatamente se pusieron del lado de la Patrulla Fronteriza“, consideró Liz.

Un incidente similar ocurrió este jueves 22 de enero en Bell, donde un activista comunitario, que se hace llamar “LA Hoods Love” en las redes sociales, filmaba a los agentes de ICE a la distancia para alertar a los residentes cuando se acercaron a él oficiales de la policía de la ciudad del condado de Los Ángeles.

“Me sacaron del auto y me dijeron que pusiera las manos en la espalda. Pregunté por qué y me multaron por obstaculizar el tráfico, pero no había tráfico“, dijo el activista de Bell.

En Santa Ana, en el condado de Orange, oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) detuvieron a una activista que seguía a agentes de la CBP, incidente que fue grabado en video.

En la grabación, un oficial acusó inicialmente a la activista de “acecho” y posteriormente la multó por no tener matrícula delantera tras dudar y mirar alrededor del vehículo.

La activista dio que, en aquella ocasión, se observó a agentes federales ingresando a un estacionamiento de la CHP, lo que generó más preguntas de los grupos comunitarios sobre una presunta coordinación entre agencias.

Anteriormente, las agencias policiales locales y estatales han asegurado que no brindan ningún tipo de ayuda a las agencias federales para cumplir con las leyes migratorias, aunque los activistas aseguran que los encuentros en Alhambra, Bell y Santa Ana pueden demostrar lo contrario.

“La ciudad de Bell apoya a los miembros de nuestra comunidad inmigrante: vecinos y amigos que contribuyen profundamente al tejido cultural, económico y social de nuestra ciudad”, dijeron funcionarios municipales en un comunicado.

Los funcionarios aseguraron que la principal prioridad de la ciudad de Bell es la seguridad, la dignidad y el bienestar de sus residentes.

“Queremos asegurarles que el Departamento de Policía de Bell no está coordinando con ICE y no participará en ninguna acción de control migratorio. Las afirmaciones de que la ciudad de Bell apoya a ICE son falsas”, reiteraron.

En Alhambra, funcionarios del Departamento de Policía dijeron tener conocimiento de las publicaciones en redes sociales que aseguran que los oficiales tienen interacciones con agentes federales y que se cumple plenamente con la Ley de Valores de California (SB 54).

“Nuestra prioridad sigue siendo proteger a todos los residentes y fomentar la confianza de la comunidad, garantizando que el miedo al estatus migratorio no impida que nadie denuncie delitos, actúe como testigo o busque asistencia policial”, dijo la policía de Alhambra en un comunicado.

