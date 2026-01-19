Preocupación en iglesia de Los Ángeles tras arresto de miembros en redada migratoria

Dos integrantes de una iglesia cristiana en Compton fueron arrestados por agentes federales este sábado 17 de enero durante un operativo migratorio, denunciaron miembros de la comunidad religiosa.

Los dos hombres, ambos originarios de Guatemala, estaban pintando el exterior del templo cuando fueron sorprendidos por las autoridades migratorias, incidente que fue grabado en un video de celular.

En las imágenes se observa el momento en que uno de los hombres es sometido y esposado en el exterior de la iglesia “El Rey Te Manda a Llamar”, en Compton, por presuntos agentes que llegaron en dos camionetas.

Sigue leyendo: Jardinero de Los Ángeles se autodeporta a México tras ser detenido por ICE

Los presuntos agentes federales estaban enmascarados y portaban chalecos que los identificaba como miembros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Pasó migración y trató a la gente prácticamente como animales, sinceramente. Se llevaron a dos personas”, dijo el pastor Cruz “Tony” Mendoza, quien relató que los dos guatemaltecos preparaban la iglesia para su aniversario en el momento en que llegaron los agentes.

Antes de que los agentes se llevaran a los dos hombres, miembros de la iglesia exigieron en repetidas ocasiones que les mostraran una orden de detención.

Sigue leyendo: ICE arresta a empleado de la fiscalía de Los Ángeles

“Es un dolor tan grande no saber nada de él. Quiero que regrese, porque no sé qué hacer sola con mis hijos. Solo él trae el sustento a la casa”, dijo Brenda Suchite Méndez, esposa de uno de los detenidos, en una entrevista con la cadena Telemundo.

Brenda Méndez, madre de seis hijos, vive una doble tragedia por este incidente, debido a que el segundo hombre detenido por los agentes federales es su hermano.

De acuerdo con la mujer, su esposo y su hermano se encontraban trabajando en el momento en que aparecieron los dos vehículos con los agentes federales.

Sigue leyendo: ICE inicia el año con operativos contundentes en el sur de California

Otros miembros de la comunidad se unieron a la petición de Méndez para pedir ayuda y saber dónde se encuentran detenidos los dos hombres.

Testigos dijeron que se trató de un operativo agresivo y aseguraron que no tuvieron tiempo de intervenir o solicitar explicaciones.

“Ni siquiera pidieron documentos ni nada, solo los esposaron y los subieron rápido al carro. No pudimos hacer nada en absoluto porque son agresivos. Ellos no nos dan tiempo para nada”, expresó María Pastor, miembro de la congregación religiosa.

Sigue leyendo: Arrestos de la Patrulla Fronteriza afuera del Consulado de Guatemala en L.A. siembran el miedo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido ningún comunicado en relación con el arresto de los dos hombres en Compton.

Sigue leyendo:

· Manifestante confirma perder la vista de un ojo tras disparo de agente federal en protesta contra ICE en Orange

· Redadas de ICE en Los Ángeles causan pánico entre trabajadores de la construcción

· DOJ pide suspender ley de California que prohíbe uso de mascarillas a agentes federales