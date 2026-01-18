Arrestos afuera del Consulado de Guatemala en L.A. siembran el miedo

Alrededor de las 12:30 del mediodía del jueves 15 de enero, tres guatemaltecos, uno de ellos, un vendedor ambulante que ofrecía pollos fritos en la banqueta del Consulado de Guatemala en Los Ángeles, fueron arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza, en un operativo sorpresa que llenó de miedo a la comunidad guatemalteca que reside en la urbe angelina.

Según lo dado a conocer por el Consulado de Guatemala en Los Ángeles, a través de un comunicado, dos de los tres detenidos ya fueron liberados.

Se informó que dieron asistencia médica y legal a dos guatemaltecos que resultaron heridos durante el operativo de los agentes migratorios en las afueras de la sede consular.

Anticipan que tras el operativo de migración afuera del Consulado de Guatemala en Los Ángeles, la demanda de servicios bajará. (Araceli Martínez/La Opinión)

El suceso obligó al Consulado a abrir sus puertas para permitir el ingreso de las personas que esperaban afuera y quienes se asustaron al ver al presencia de los federales; y permanecieron adentro hasta que se sintieron seguros de salir.

“Es la primera vez que autoridades migratorias estadounidenses realizan un operativo en una calle próxima al Consulado de Guatemala”, dijeron las autoridades consulares.

Por esa razón, solicitaron a la Patrulla Fronteriza, información de las personas detenidas, y fue cuando se les informó que dos ya habían sido liberados.

El cónsul de Guatemala Ángel Salazar no estuvo disponible para una entrevista con La Opinión, pero envió un comunicado emitido tras el operativo en las aceras de sus instalaciones en Los Ángeles.

“Los operativos migratorios en la proximidad de las sedes consulares perturban la tranquilidad de las oficinas consulares de Guatemala, y por ende, atentan contra las facilidades que se deben garantizar por el Estado receptor para su buen desempeño”, indicaron en el comunicado.

Y reafirmaron el compromiso de dar atención y protección a quien lo requiera.

Walter Leonel Batres de la Red Migrante Guatemalteca. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Walter Batres, presidente de la Red Migrante Guatemalteca en Los Ángeles, dijo que el operativo en el que se llevaron detenidos a tres guatemaltecos fue muy rápido.

“Ya lo tenían planeado. El ICE manda gente a observar antes de ejecutar. En los lugares donde suelen operar, he tenido encuentros con personas que actúan como que andan perdidos, y se mueven en vehículos no identificados y solo se dedican a observar”.

Explicó que él ha aplicado la táctica de sorprenderlos, y acercarse, ofreciéndole servicios. “Les digo en qué te puedo ayudar, me responden ‘no, no quiero nada’, y se van rápido como sacados de onda”.

Sin embargo, dijo que el operativo en las inmediaciones del Consulado de Guatemala en Los Ángeles es muy preocupante, porque se supone que las sedes consulares tiene cierta exclusividad y protección.

“Es territorio del país donde se encuentra, y me parece que no puede haber actividad policiaca ni operativos a 100 metros de distancia; y eso se tiene que respetar, a menos que se trate de una emergencia para la que el Consulado haya pedido ayuda”, dijo.

Batres consideró que el operativo de migración ha provocado tal alarma, que la consecuencia será que la gente no acudirá a realizar sus trámites de documentos por miedo a que aparezca la Migra.

“Yo conocía a uno de los arrestados, era un vendedor de pollos asados. También sé que intentaron agarrar a un menor, pero uno de los agentes se quemó cuando el muchacho, del miedo le aventó unas tenazas ardientes”, dijo.

Y explicó que en la calle Newell allado del Consulado, se ponen vendedores ambulantes a ofrecer comida a los guatemaltecos que acuden a tramitar documentos.

“En esa área no hay lugares donde comprarse algo para comer; y como a veces la gente pierden toda la mañana y al salir tienen hambre, los vendedores de alimentos han venido a cubrir una necesidad de comida y bebidas afuera del Consulado”, dijo Batres.

Recordó que además muy cerca está la tienda Home Depot donde se han efectuado muchas redadas de migración.

“El Consulado de Guatemala está en ese corredor, que ha sido centro de operaciones del ICE”.

La Patrulla Fronteriza llevó a cabo un operativo sorpresa afuera del Consulado de Guatemala en L.A. (Araceli Martínez/La Opinión)

El líder guatemalteco dijo que bajo el gobierno actual, estamos frente a una guerra sucia con un ataque directo hacia la cultura latina, en la que van a usar cualquier artimaña para cumplir su cuota de arrestar 3,000 personas diarias.

“Arrestan taqueros, vendedores, pintores, jardineros y trabajadores con base en el perfil racial, en el acento y en el tipo de empleo que realizan”.

Batres dijo que a finales del mes de enero viajarán a Guatemala para entrevistarse con altos mandos del gobierno federal, y ante la cacería inmigrante que se vive, solicitarán que las renovaciones de documentos se hagan por Internet.

“Ya tienen la firma, la foto, los guatemaltecos solo tendríamos que hacer el pago en línea para renovar un pasaporte o cualquier otro documento. Eso evitaría aglomeración en los consulados y exponer a la gente a migración, además de que pierden su día de trabajo, gastan gasolina y congestionan las autopistas”.

Temen que los guatemaltecos ya no quieran ir su consulado en Los Ángeles tras operativo de migración. (Aurelia Ventura/La Opinión) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

Preciso el Consulado de Guatemala en Los Ángeles tiene un amplio patio, por lo que no hay necesidad de mantener a la gente haciendo fila en los alrededores del edificio.

“¡Es absurdo! Con eso llaman la atención de los agentes federales cuando pueden hacer filas dentro del inmueble, y estar protegidos”.

El Consulado de Guatemala en Los Ángeles se encuentra ubicado sobre la calle Riverside esquina con la calle Newell, a la salida de la autopista 5.