ICE arresta a empleado de la fiscalía de Los Ángeles

Un trabajador de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles fue arrestado este viernes 16 de enero por agentes federales de inmigración, una detención que el fiscal Nathan Hochman consideró que había sido injusta, según un correo electrónico interno al que “Los Angeles Times” tuvo acceso.

En el correo, dirigido a los miembros de la oficina, Hochman dijo que el incidente era “inaceptable”, y mencionó que el trabajador había sido liberado posteriormente y que se encontraba a salvo.

“Un miembro de nuestra oficina fue detenido injustamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta preocupante situación causó gran angustia a nuestro colega, a la familia de nuestro compañero de trabajo y a toda la familia de nuestra oficina”, escribió Hochman en el comunicado.

En el correo interno, el fiscal de distrito no explicó el motivo por el que el trabajador había sido detenido por ICE, mientras que representantes de la agencia federal no respondieron a las preguntas de “Los Angeles Times”.

Según dos agentes que tenían conocimiento del incidente, que pidieron mantener el anonimato, dijeron al Times que el trabajador no era fiscal ni participaba en ninguna protesta en el momento de su detención.

Hochman tuvo comunicación personal con las autoridades federales para alertarlas sobre la situación, a quienes pidió ser más respetuosas con los derechos de quienes residen en nuestra comunidad, así como garantizar que esa conducta no vuelva a ocurrir.

Por el momento, la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles se negó a hacer más comentarios relacionados con este caso.

“En este momento, no podemos comentar sobre este incidente ni dar más detalles. Les recomiendo que se pongan en contacto con la agencia involucrada. El memorando es interno, por lo que no se puede distribuir públicamente“, dijo un portavoz de la fiscalía a la cadena KTLA.

El Departamento de Seguridad Nacional tampoco hizo comentarios sobre la detención del trabajador de la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles.

