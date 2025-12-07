24 empleados del condado de Los Ángeles acusados de fraude

Un total de 24 trabajadores del condado de Los Ángeles han sido acusados de defraudar $700 millones de dólares en beneficios de desempleo por COVID entre 2020 y 2023 cuando todavía estaban empleados a tiempo completo.

En un comunicado, la Oficina del fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles informó que 11 empleados se sumaron a los 13 trabajadores que anteriormente estaban acusados del fraude.

11 additional Los Angeles County employees have been charged with felony grand theft for fraudulently claiming unemployment benefits while they were still working full-time during the COVID-19 pandemic between 2020 and 2023.



Check out the full release: https://t.co/6QmAXaXrtY pic.twitter.com/qom5d97VHG — Los Angeles County District Attorney’s Office (@LADAOffice) December 5, 2025

De acuerdo con los fiscales, los trabajadores presentaron reclamos fraudulentos al Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD) para ayuda de desempleo durante la pandemia de COVID por un valor superior a $741,518 dólares.

Los empleados afirmaron falsamente estar desempleados y no obtener ningún ingreso, pese a que todavía estaban laborando para el condado de Los Ángeles y ganaban al menos $3,000 dólares mensuales, por lo que eran inelegibles para recibir la ayuda, dijeron los fiscales.

Presuntamente, los trabajadores presentaron más de 40 certificaciones de ingresos fraudulentas durante la duración del fraude, alegando, bajo pena de perjurio, que estaban desempleados incluso cuando recibían cheques de pago quincenales por parte del condado.

Desde entonces, el condado de Los Ángeles ha reembolsado al estado los supuestos beneficios fraudulentos.

Desde el 15 de octubre han sido acusados los siguientes empleados del condado de Los Ángeles:

Alejandro Méndez Albarado, 45 años : Trabajador superior de mantenimiento de equipo del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Presuntamente, robó $21,866 dólares en préstamos por desempleo entre el 26 de junio al 19 de diciembre de 2021. Fue instruido de cargos el 20 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 6 de enero de 2026.

: Trabajador superior de mantenimiento de equipo del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Presuntamente, robó $21,866 dólares en préstamos por desempleo entre el 26 de junio al 19 de diciembre de 2021. Fue instruido de cargos el 20 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 6 de enero de 2026. Brandon Joseph Batiste, 34 años : Empleado de almacén del Departamento de Obras Públicas. Presuntamente, robó $9,349 dólares en prestaciones por desempleo entre el 23 de mayo y el 20 de noviembre de 2021. Fue instruido de cargos el 25 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 9 de enero de 2026.

: Empleado de almacén del Departamento de Obras Públicas. Presuntamente, robó $9,349 dólares en prestaciones por desempleo entre el 23 de mayo y el 20 de noviembre de 2021. Fue instruido de cargos el 25 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 9 de enero de 2026. Dina Liza Wolf, 56 años : Enfermera vocacional con licencia del Departamento de Servicio de Salud. Presuntamente, robó $11,700 dólares en prestaciones por desempleo entre el 23 de enero de 2022 y el 2 de abril de 2023. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre.

: Enfermera vocacional con licencia del Departamento de Servicio de Salud. Presuntamente, robó $11,700 dólares en prestaciones por desempleo entre el 23 de enero de 2022 y el 2 de abril de 2023. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre. Elizabeth Jacinto, 68 años : Trabajadora de elegibilidad del Departamento de Servicios Sociales Públicos. Presuntamente, robó $11,700 dólares en prestaciones por desempleo entre el 16 de mayo y el 18 de noviembre de 2021. Fue instruida de cargos el 13 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 26 de enero de 2026.

: Trabajadora de elegibilidad del Departamento de Servicios Sociales Públicos. Presuntamente, robó $11,700 dólares en prestaciones por desempleo entre el 16 de mayo y el 18 de noviembre de 2021. Fue instruida de cargos el 13 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 26 de enero de 2026. Georgette McKinney, 59 años : Especialista supervisora en manutención infantil del Departamento de Servicios de Manutención Infantil. Presuntamente, robó $55,650 dólares en prestaciones por desempleo entre el 24 de julio de 2020 y el 21 de septiembre de 2021, utilizando su propia identidad. McKinney también está acusada de robar $76,740 dólares utilizando 28 identidades ficticias. Fue instruida de cargos el 6 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 8 de diciembre.

: Especialista supervisora en manutención infantil del Departamento de Servicios de Manutención Infantil. Presuntamente, robó $55,650 dólares en prestaciones por desempleo entre el 24 de julio de 2020 y el 21 de septiembre de 2021, utilizando su propia identidad. McKinney también está acusada de robar $76,740 dólares utilizando 28 identidades ficticias. Fue instruida de cargos el 6 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 8 de diciembre. Jessica Alcorta, 47 años : Asistente de apoyo legal de la fiscalía del condado de Los Ángeles. Presuntamente, robó $36,150 dólares en prestaciones por desempleo entre el 17 de diciembre de 2020 y el 24 de septiembre de 2022. La audiencia de lectura de cargos está programada para el 8 de enero de 2026.

: Asistente de apoyo legal de la fiscalía del condado de Los Ángeles. Presuntamente, robó $36,150 dólares en prestaciones por desempleo entre el 17 de diciembre de 2020 y el 24 de septiembre de 2022. La audiencia de lectura de cargos está programada para el 8 de enero de 2026. Khristine Louise Canero, 35 años : Enfermera de relevo del Departamento de Servicios de Salud. Presuntamente, robó $11,700 dólares en prestaciones por desempleo entre el 26 de junio y el 29 de diciembre de 2021. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre.

: Enfermera de relevo del Departamento de Servicios de Salud. Presuntamente, robó $11,700 dólares en prestaciones por desempleo entre el 26 de junio y el 29 de diciembre de 2021. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre. Manuel Martínez, 43 años : Electricista del Departamento de Servicios de Salud. Presuntamente, robó $11,700 dólares en prestaciones por desempleo entre el 6 de diciembre de 2020 y el 24 de enero de 2022. Fue instruido de cargos el 14 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 27 de enero de 2026.

: Electricista del Departamento de Servicios de Salud. Presuntamente, robó $11,700 dólares en prestaciones por desempleo entre el 6 de diciembre de 2020 y el 24 de enero de 2022. Fue instruido de cargos el 14 de noviembre y se declaró no culpable. La audiencia preliminar está programada para el 27 de enero de 2026. Racheal Nalutaaya, 42 años : Auxiliar de enfermería del Departamento de Servicios de Salud. Presuntamente, robó $23,400 dólares en prestaciones por desempleo entre el 1 de septiembre de 2021 y el 4 de marzo de 2022. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre.

: Auxiliar de enfermería del Departamento de Servicios de Salud. Presuntamente, robó $23,400 dólares en prestaciones por desempleo entre el 1 de septiembre de 2021 y el 4 de marzo de 2022. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre. Soo Manai, 69 años : Enfermero vocacional con licencia del Departamento de Salud. Presuntamente, robó $11,829 dólares en prestaciones por desempleo entre el 22 de diciembre de 2021 y el 10 de marzo de 2022. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre.

: Enfermero vocacional con licencia del Departamento de Salud. Presuntamente, robó $11,829 dólares en prestaciones por desempleo entre el 22 de diciembre de 2021 y el 10 de marzo de 2022. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre. Terry Beasley II, 44 años: Agente de servicios de detención del Departamento de Libertad Condicional. Presuntamente, robo $11,700 dólares en prestaciones por desempleo desde el 30 de septiembre de 2022 hasta el 2 de abril de 2023. La lectura de cargos está programada para el 18 de diciembre.

De los empleados recientemente acusados, 10 de ellos están acusados de un delito grave de hurto mayor y un delito menor, al igual que los 13 trabajadores anteriormente acusados.

“Mi oficina continuará erradicando incansablemente el fraude y enjuiciando a los empleados públicos que roban al público que sirven”, expresó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

“Si bien la gran mayoría de los empleados del condado de Los Ángeles cumplen éticamente con sus deberes y están dedicados al servicio público, hay algunos que explotan el sistema y traicionan la confianza del público“, agregó el fiscal.

Hochman reiteró su mensaje a los estafadores: serán procesados si se atreven a robar a los contribuyentes.

De ser declarados culpables, 10 de los empleados recientemente acusados enfrentan un máximo de tres años de prisión estatal.

Georgette McKinney, acusada de usar 28 identidades falsas, enfrenta un máximo de siete años de prisión.

Los fiscales pidieron al público denunciar cualquier incidente conocido o sospechoso de fraude, despilfarro o abuso que involucre al condado de Los Ángeles a la línea directa contra fraude en línea llamando al 800-544-6861, o por Internet en este enlace.

