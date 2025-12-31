Fiscal de Los Ángeles exonera a policías por disparar a hombre amputado

La fiscalía de Los Ángeles no presentará cargos contra dos oficiales de la policía de Huntington Park que dispararon a un hombre con ambas piernas amputadas que presuntamente apuñaló a una persona minutos antes del ataque.

En un informe de 28 páginas, la fiscalía dijo que, tras una investigación sobre el tiroteo en el que murió Anthony Lowe, el 26 de enero de 2023, se concluyó que “la evidencia demuestra que Lowe, a pesar de sus limitaciones físicas, representaba una amenaza mortal inminente para los dos oficiales y otras personas“.

El informe menciona que no se podía probar, más allá de toda duda razonable, que los oficiales Joshua Volasgis y Paul Muñoz carecían de una creencia razonable de que el uso de la fuerza letal era necesario para defenderse de una amenaza inminente de muerte y para aprehender a un delincuente fugitivo.

La fiscalía citó las acciones de Lowe previas al tiroteo, señalando que los dos oficiales lo localizaron unos cinco minutos después de que supuestamente se levantara de su silla de ruedas para apuñalar a un hombre en el pecho y que estaba manipulando un cuchillo de manera amenazante.

“En ese momento, les era razonable creer que, a pesar de tener ambas piernas amputadas y limitaciones físicas, Lowe todavía tenía la capacidad de ejecutar un ataque violento con un cuchillo“, se expresa en el informe.

“Esta creencia se confirmó cuando Lowe demostró su fuerza y agilidad a los oficiales, alejándose rápidamente de ellos de rodillas mientras llevaba a cabo violentos movimientos de corte con su cuchillo”, agrega el documento.

Lowe había sido puesto en libertad condicional de una prisión estatal de California en abril de 2022 por robo, y le amputaron las piernas por debajo de las rodillas después de saltar de un paso elevado de una autopista de Texas en 2022 tras un enfrentamiento con alguaciles del condado de Harris.

“Los oficiales intentaron calmar la situación volcando la silla de ruedas de Lowe, ordenándole que soltara el cuchillo y finalmente usando una pistola Taser dos veces, todas las cuales fueron ineficaces“, dijo la fiscalía en el informe.

Los policías Volasgis y Muñoz dispararon sus armas contra Lowe cuando el sujeto levantaba un cuchillo sobre su cabeza y parecía estar a punto de arrojárselo a un tercer oficial, aseguraron los fiscales.

El enfrentamiento de los policías con Lowe y el posterior tiroteo fue grabado por una cámara de vigilancia de un centro médico cercano, mientras que la autopsia determinó que el hombre amputado tenía metanfetamina en la sangre, según la fiscalía del condado de Los Ángeles.

Posteriormente, se supo que la policía de Los Ángeles había sido llamada dos semanas antes por la madre de Lowe, quien informó que el hombre había sido liberado recientemente de una detención de 72 horas por salud mental, por lo que estaba preocupada de que tuviera tendencias suicidas.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) llevó a cabo una investigación que incluyó análisis de videos de vigilancia, grabaciones del 911, entrevistas con testigos, registros médicos e información de archivos judiciales presentados por el tiroteo, entre otros documentos.

“Aunque el Sr. Lowe tenía ambas piernas amputadas, tenía la capacidad de maniobrar con rapidez y representaba un grave peligro para los agentes que acudieron al lugar”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman en un comunicado de prensa.

“Esta fue una trágica serie de acontecimientos, desencadenada por las peligrosas acciones del Sr. Lowe, que obligaron a ambos agentes a tomar la decisión, en una fracción de segundo, de usar fuerza letal“, agregó el fiscal.

Funcionarios de Huntington Park reconocieron la investigación independiente y la conclusión de la fiscalía del condado de Los Ángeles.

“Como en todos los incidentes con agentes involucrados, este asunto se sometió a un proceso de revisión externa, y reconocemos la importancia de dicho proceso para garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento del Estado de derecho”, dijo el jefe de la policía de Huntington Park, Cosme Lozano.

Funcionarios de la ciudad mencionaron que la determinación del fiscal de distrito se aplica únicamente a la investigación criminal y no afecta a ningún litigio civil relacionado con el tiroteo.

