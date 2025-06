Agentes de ICE deben identificarse en redadas, según alcalde de Huntington Park

El alcalde de Huntington Park, Arturo Flores, ordenó al departamento de policía hacer cumplir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se autoidentifiquen mientras ejecutan operativos en esta ciudad del condado de Los Ángeles.

Flores emitió la instrucción este sábado, en un comunicado, en el que condenó lo que llamó “secuestros enmascarados” en medio de redadas contra inmigrantes indocumentados por parte de las agencias federales con agentes no identificados y con rostros cubiertos.

“No podemos permitir que tácticas de cazarrecompensas al estilo del Viejo Oeste se descontrolen en nuestras calles“, dijo el alcalde de Huntington Park en el comunicado.

El funcionario instó a las fuerzas policiales a que investiguen e intervengan ante cualquier operativo no autorizado que ponga en riesgo la seguridad pública o las libertades civiles en la ciudad.

“Nuestros residentes merecen saber quién opera en sus vecindarios y bajo qué autoridad. Permitir que actores no identificados y no verificados realicen detenciones forzosas no solo es imprudente, sino también peligroso y corrosivo para el Estado de derecho”, agregó.

El alcalde de la ciudad de Huntington Park dijo que durante más de una semana se han presenciado detenciones que han provocado la separación de familias y la desaparición de residentes sin ninguna explicación.

“Hombres vestidos con equipo táctico, conduciendo vehículos sin identificación, sin mostrar credenciales ni afiliación a ninguna agencia se han infiltrado en nuestros vecindarios, violando directamente los valores de nuestra comunidad, los derechos civiles y los principios básicos del debido proceso”, dijo.

Flores acusó que no han sido arrestos legales, sino secuestros por parte de los agentes federales.

La semana pasada, en Huntington Park ocurrió un allanamiento de morada en un operativo en el que estuvo presente la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, lo que causó indignación en la comunidad.

En la vivienda, los agentes federales de inmigración buscaban a un hombre con antecedentes penales, pero cuando los agentes fuertemente armados y enmascarados irrumpieron, descubrieron que la casa estaba ocupada por una mujer embarazada de 28 años, madre de cuatro hijos.

Los agentes de ICE salieron de la casa con las manos vacías, mientras que a la familia se le permitió volver a entrar.

No fue la única redada reportada en Huntington Park, en medio de los operativos que las agencias federales de inmigración llevan a cabo en Los Ángeles desde el viernes 6 de junio.

Durante varios días, manifestantes salieron a las calles de Los Ángeles para protestar por la presencia de ICE, con el arresto de miembros de la comunidad inmigrante en la región, lo que provocó algunos enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden.

La administración Trump emitió la orden para desplegar 6,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines, con el propósito de proteger instalaciones federales y apoyar a los agentes en sus esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración.

Las redadas han sido llevadas a cabo por agentes federales fuertemente armados, enmascarados y a bordo de vehículos sin identificación.

En Huntington Park, el alcalde Flores dijo que recibió reportes de individuos enmascarados y no identificados que secuestraban a residentes a plena luz del día.

“Las acciones generaron rumores de vigilantes no autorizados o cazarrecompensas que operan bajo la apariencia de agentes federales y han generado temor y confusión generalizados en toda la comunidad”, mencionó Flores.

El mensaje del alcalde Flores ocurre un día después de que manifestantes enfrentaron a hombres enmascarados en la ciudad de Bell, al sureste de Los Ángeles.

La multitud, en Bell, rodeó vehículos sin identificación con agentes federales. En el lugar, varias personas fueron arrestadas.

“Esto no es control migratorio. Es intimidación con la autorización del estado“, declaró el alcalde de Huntington Park.

“Exijo el cese inmediato de estas redadas y que el Departamento de Policía de Huntington Park comience a verificar la identidad y la autoridad de cualquier persona que realice estas operaciones dentro de los límites de la ciudad”, añadió.

