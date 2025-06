Latina canta el himno en español en el Ayuntamiento de Los Ángeles

Después de desafiar a los Dodgers al interpretar en español el himno de los Estados Unidos en el Dodger Stadium, en una presentación que se volvió viral, la cantante latina Nezza repitió su actuación; pero en esta ocasión lo hizo en la reunión del Concejo Municipal de Los Ángeles.

La cantante de ascendencia colombiana y dominicana fue elogiada por los concejales de la ciudad por demostrar valientemente su apoyo a los inmigrantes en el Dodger Stadium al tomar la decisión de interpretar el himno en español, a pesar de que le pidieron que no lo hiciera.

“En un momento en el que tanta gente permanece en silencio, ella tomó la plataforma que tenía y nos mostró de qué estaba hecha“, expresó la concejal Mónica Rodríguez.

Nezza declaró que le sorprendió la reacción que tuvo su presentación del sábado 14 de junio previo al partido entre Los Ángeles Dodgers y San Francisco Giants.

“Me ha sorprendido muchísimo todo el amor y el apoyo, pero así es la comunidad latina, ¿sabes? Somos apasionados. Nos unimos. Somos fuertes, y ha sido realmente hermoso verlo”, dijo la intérprete.

Nezza, cuyo nombre original es Vanessa Hernández, recibió la invitación para cantar el himno en la ceremonia previa al partido que tendría la novena de Los Ángeles en el Dodger Stadium.

El 14 de junio fue un día tenso, una semana después de que comenzaron las protestas en Los Ángeles y cuando a nivel nacional se efectuaban las manifestaciones del movimiento “No Kings” en contra de las políticas impuestas por el presidente Donald Trump.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaban a cabo redadas por instrucción del gobierno federal para arrestar a inmigrantes indocumentados con el propósito de deportarlos del país.

La comunidad inmigrante todavía permanece en sus casas, sin salir al trabajo, a comprar comida e incluso, algunos, a trabajar, para no estar en riesgo de ser sorprendidos por el ICE.

En medio de esa situación se presentó Nezza en el Dodger Stadium, con la advertencia previa de representantes del equipo de que no cantara el himno en español.

“Me sorprendió que me dejaran terminarlo. Pero no fue hasta que me quité los auriculares que escuché el rugido —de los aficionados—”, aseguró.

Nezza terminó emocionada en su presentación del sábado en el Dodger Stadium. Crédito: Jessie Alcheh | AP

Nezza interpretó “El Pendón Estrellado”, una traducción del himno al español encargada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1945. Fue escrita por la inmigrante peruana Clotilde Arias.

A pesar del apoyo que recibió por parte de los aficionados, Nezza dijo que su manager recibió un mensaje de un representante de los Dodgers para decirle que no volviera a llamarlos y que sus artistas no serían bienvenidos en el estadio nunca más.

La cantante latina aseguró no estar arrepentida de su decisión de cantar el himno en español, porque se habría arrepentido por el resto de su vida si no lo hubiera hecho.

Esta semana, un portavoz de Los Ángeles Dodgers dijo que no guardaban ningún rencor a Nezza por lo que ocurrió el sábado y que sería bienvenida en el estadio cuando ella quisiera.

Sin embargo, el incidente provocó que grupos comunitarios latinos pidieran a los Dodgers que expresaran públicamente su apoyo a los inmigrantes hispanos; de lo contrario, podrían enfrentar un boicot por parte de muchos de sus aficionados.

De los jugadores de los Dodgers, el pasado domingo, Kiké Hernández publicó una imagen en la que denunciaba la situación por la que está pasando actualmente la comunidad inmigrante de Los Ángeles.

“Este es mi segundo hogar. Y no soporto ver cómo nuestra comunidad es violada, discriminada, abusada y destrozada. Todas las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos”, expresó. el pelotero.

Se espera que este jueves los Dodgers den a conocer su postura sobre las redadas de ICE y la manera en que apoyarían a la comunidad inmigrante.

Los Ángeles Dodgers es un equipo muy relacionado con la comunidad latina desde hace muchos años, como sucedió con la “Fernandomanía”, con el lanzador mexicano Fernando Valenzuela, en la década de 1980.

